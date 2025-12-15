Nicușor Dan, mesaj după protestele și scandalul din Justiție: Problemele sunt grave, dar au rezolvare

Nicușor Dan a precizat că “problemele semnalate în spațiul public sunt grave" Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a reacționat, luni, în urma protestelor din ultimele zile pentru reformarea Justiției. Într-un mesaj transmis pe rețelele sociale, Nicușor Dan a precizat că “problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare”.

"Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc. Problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare. În limitele atribuțiilor mele constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept.

Statul de drept nu este negociabil. Pentru ca România să fie un stat respectat în plan extern, trebuie să aibă, înainte de toate, instituții corecte, credibile și funcționale în interior. Cele două obiective nu se exclud, ci se susțin reciproc. Securitatea statului începe din interior", este mesajul transmis de Nicușor Dan.

Peste o mie de oameni au participat, duminică seară, la protestul „Împreună pentru Justiție”. Coloana de manifestanţi care a mărşăluit de la Fântâna de la Universitate până în Piaţa Victoriei a fost deschisă de câţiva protestatari purtând două pancarte albe inscripţionate cu mesajele „Justiţie fără telefoane” şi „Când Savonea salvează corupţii, noi salvăm Justiţia! Revocare”.

Pe lângă București, peste o mie de persoane au protestat, duminică seară, în faţa Palatului de Justiţie din Cluj-Napoca şi apoi au pornit într-un marş pe mai multe străzi din municipiu.

Protestatarii au purtat pancarte cu mesaje precum „Error, justice not found”, „PNL şi PSD aceeaşi mizerie”, „Jos gheara de pe justiţie”, „Corupţia distruge încrederea”, „Toţi pentru justiţie”, „Demisia Lia Savonea”.

Nicușor Dan a chemat magistrații la consultări

Amintim că Nicușor Dan, a lansat, joi, un apel public către întreg corpul magistraților, după ce peste 200 de judecători și procurori au semnalat probleme de integritate în sistemul judiciar. Șeful statului anunță o consultare deschisă, fără limită de timp, dedicată exclusiv acestor sesizări.

„Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase”, a scris președintele Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook, în urmă cu puțin timp.

În aceeași postare, Nicușor Dan îi cheamă pe toți magistrații care vor să semnaleze probleme din interiorul sistemului la o întâlnire ce va avea loc luni, 22 decembrie, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Președintele subliniază că va fi „o discuție fără limită de timp” și îi invită pe cei interesați să se înscrie la adresa dedicată.

„Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa [email protected]”, mai scrie acesta.

În paralel, președintele cere documente, note sau relatări scrise privind problemele reclamate, acestea putând fi asumate sau trimise în mod anonim: „Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa [email protected]. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți”.