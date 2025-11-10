Cum a reușit un tânăr de 31 de ani să câștige o avere de 250 de milioane de dolari în 30 de luni, în timp ce lumea era în criză

3 minute de citit Publicat la 11:30 10 Noi 2025 Modificat la 11:39 10 Noi 2025

Christopher Eppinger, un tânăr german de 31 de ani, a reușit performanța de a câștiga 250 de milioane de dolari în doar doi ani și jumătate FOTO: Getty Images

Christopher Eppinger, un tânăr german de 31 de ani, a reușit performanța de a câștiga 250 de milioane de dolari în doar doi ani și jumătate, profitând de tulburările majore de pe piața mondială a petrolului declanșate de războiul din Ucraina.

A făcut avere din petrol în plin haos global

În perioada 2022–2025, Eppinger a tranzacționat petrol în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari, obținând un profit personal de peste 250 de milioane, potrivit Financial Times. Tânărul antreprenor a profitat de reconfigurarea piețelor energetice după retragerea companiilor occidentale — precum BP și Shell — din Rusia și după introducerea plafonului de preț pentru petrolul rusesc, impus în locul unui embargo total.

La momentul invaziei, Eppinger avea 27 de ani și a decis să-și asume riscuri prin intermediul propriei companii, CE Energy. Prin filiale și parteneri din Dubai și Kazahstan, a cumpărat și vândut petrol rusesc, susținând că a respectat întotdeauna regulile impuse de Occident. Documentele comerciale arătau că toate tranzacțiile au fost efectuate sub plafonul legal de preț.

„Plafonarea prețurilor a fost o oportunitate uriașă”, a declarat el. „La început părea o cutie neagră, dar am înțeles repede că pot face totul în mod legal”.

Eppinger afirmă că, dacă ar fi existat un embargo complet, nu ar fi avut nicio implicare: „Atunci aș fi fost un infractor”, spune el.

Singurul care a vorbit deschis despre acea perioadă

Puțini comercianți din acea perioadă au acceptat să vorbească public. Eppinger, însă, susține deschis că toate tranzacțiile CE Energy au fost conforme cu regulile occidentale și că, din februarie 2025, compania a încetat complet orice activitate legată de petrolul rusesc.

„Nu mi-e rușine de nimic. Totul a fost sub plafon. Nu mi-e teamă să spun că sursa afacerii mele a fost petrolul rusesc”, a declarat el pentru Financial Times.

De la fiu de medic și inginer la multimilionar în energie

Christopher Eppinger s-a născut în 1994, într-un orășel de la nord de Hamburg. Provenit dintr-o familie de clasă mijlocie - mama doctoriță, tatăl inginer - a fost fascinat încă din copilărie de personajul JR Ewing din serialul Dallas, visând să devină comerciant de petrol.

A studiat afaceri la o universitate din Hamburg, iar la doar 21 de ani a obținut, cu ajutorul unui prieten de familie, un stagiu la compania petrolieră națională a Kazahstanului, KazMunayGas, în Astana. Oficial, lucra în departamentele de strategie și administrare a activelor, dar în realitate își construia o rețea de contacte utile pentru viitorul său în industrie.

Primele afaceri și eșecurile timpurii

După terminarea studiilor, Eppinger s-a alăturat companiei independente SET Select Energy, din Hamburg, unde a fost remarcat de fondatorul Thure von Wahl. Acesta i-a oferit un milion de dolari pentru a lansa o afacere de procesare a țițeiului în Kazahstan. Avea doar 23 de ani.

Primele încercări nu au fost un succes - a pierdut mai multe afaceri în Asia Centrală - însă nu s-a oprit. S-a mutat la Dubai, unde și-a relansat cariera în trading. Când războiul din Ucraina a zguduit piețele energetice, Eppinger a fost printre puținii dispuși să continue tranzacțiile cu petrol legat de Rusia, dar în limitele legii.

Primul milion și ascensiunea rapidă

Momentul de cotitură a venit în mai 2022, când, la recomandarea unui contact, compania sa CE Energy a colaborat cu Mercantile & Maritime Group (M&M), fondată de omul de afaceri Murtaza Lakhani. M&M i-a furnizat o încărcătură de aproape 60.000 de tone de păcură din Europa, pe care Eppinger a vândut-o ulterior către Uniper. „Acea primă încărcătură mi-a adus primul milion de dolari”, a povestit el.

Între 2022 și 2025, CE Energy a comercializat peste 3,3 milioane de tone de petrol, livrând combustibili în Nigeria, Bahamas, Spania și Brazilia. De asemenea, compania a trimis peste 700.000 de tone de produse petroliere rusești către clienți din China, Emiratele Arabe Unite și Malaezia, fie direct din porturile rusești, fie prin hubul petrolier Fujairah.

Lux și ambiții globale

Astăzi, Christopher Eppinger trăiește într-o vilă de 7 milioane de euro în sudul Franței. Deține mai multe proprietăți în întreaga lume, inclusiv o casă de 5 milioane de euro pe care o renovează pentru părinții săi și mai multe locuințe în Dubai.

Visul lui pentru următorul deceniun este să aibă propria insulă.