Trump ar putea scuti Ungaria de la sancţiunile importului de petrol rusesc: "Este foarte dificil să primească din alte zone"

Donald Trump a spus vineri, la o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban, că ar putea scuti Ungaria de sancţiunile privind importul de petrol rusesc, pentru că "este foarte dificil să primească din alte zone". În plus, a îndemnat Uniunea Europeană să "respecte" atât Ungaria, cât şi pe prim-ministrul Viktor Orban, care i s-a plâns de sancţiunile financiare impuse Budapestei de UE pentru politicile sale în domeniul migraţiei, transmite AFP, potrivit Agerpres.

"Ei ar trebui să respecte Ungaria şi să respecte acest lider foarte, foarte puternic, pentru că el a avut dreptate în ce priveşte imigraţia", a declarat Trump în faţa presei.



"Uitaţi-vă ce i s-a întâmplat Europei cu imigraţia, au oameni care inundă Europa, de peste tot, şi asta îi dăunează", a adăugat preşedintele american, care a pus el însuşi o politică de reprimare puternică a imigraţiei de când a revenit la Casa Albă în ianuarie.



Potrivit Reuters, Trump a mai spus că examinează o posibilă exceptare a Ungariei de la sancţiunile legate de petrolul rusesc.



"Examinăm acest lucru pentru că este foarte dificil pentru el să primească petrol şi gaz din alte zone", le-a spus preşedintele reporterilor cu prilejul primirii lui Viktor Orban la Casa Albă.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a sosit la Washington, unde discută cu Donald Trump – principalele teme de discuție sunt războiul din Ucraina și derogarea pe care premierul ungar o dorește de la SUA pentru a putea cumpăra în continuare petrol rusesc.

În cadrul întâlnirii, Donald Trump și Pete Hegseth au discutat și despre România și despre retragerea unei brigăzi a armatei SUA de la baza Kogălniceanu.