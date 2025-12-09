Prognoza meteo actualizată pentru Crăciun și Revelion. Șefa ANM: „O vreme mai caldă decât în mod obișnuit”

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă / foto: Getty Images

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat marți după-amiază, la Antena 3 CNN, prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion. Potrivit acesteia, vremea se va menține plăcută, cu temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.

Directorul ANM a subliniat că temperaturile vor scădea de la începutul anului viitor.

„Actualizarea estimărilor meteorologice pentru intervalul 1 decembrie-5 ianuarie anticipează menținerea unui semnal prin care, în fiecare săptămână, 8-15, 15-22 decembrie, respectiv 22-29 decembrie, regimul de temperaturi să fie mai ridicat decât în mod obișnuit, comparativ cu perioada în care ne aflăm, adică o lună autentică de iarnă în mod tradițional.

Și dacă pentru săptămâna 8-15 decembrie vorbim de abateri, în general cuprinse la scara întregii țări, între 1 până la 4-4,5 grade Celsius, pe măsură ce avansăm, spre finalul anului, abaterile mai scad 2-2,5 grade Celsius, respectiv în săptămâna 23-29 decembrie 1 până la 2 grade. Însă semnalul pentru un regim în care temperaturile caracterizează o vreme mai caldă decât în mod obișnuit se menține la acest moment”, a declarat șefa ANM.

Elena Mateescu a mai precizat că va mai ploua ușor din a doua jumătate a lunii decembrie.

„Legat de un deficit pe ansamblul de precipitații, sigur că aceste estimări vor fi actualizate prin prognozele pe termen mediu și scurt.

Până atunci însă, pentru următoarele zile, cel puțin până în jurul datei de 20 decembrie, a doua decadă a acestei luni, vorbim de un ecart la scara întregii țări între 8 până la 14-15 grade Celsius, cu mici variații de la o zi la alta, inclusiv temperaturi în Capitală la nivelul maximelor între 10-12 grade Celsius”, a încheiat Elena Mateescu, directorul ANM.