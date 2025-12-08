Un anticiclon puternic cuprinde România. Vremea se schimbă radical la începutul iernii. Avertismentul ANM

​Regimul termic va fi caracterizat de valori în general peste cele specifice perioadei. FOTO: ANM

Meteorologii ANM au transmis luni mai multe avertismente de ceață densă, în condițiile în care se estimează un scenariu de inversiune termică în zonele joase de relief. Temperatura aerului va crește o dată cu înălțimea, în loc să scadă, ceea ce va conduce la formarea și pe alocuri la persistența ceții, asociată și cu burniță, nu doar dimineața și noaptea.

​“În săptămâna ce urmează deasupra teritoriului României va predomina un regim anticiclonic, cu o masă de aer caldă la nivelul de 850 hPa și o dorsală de geopotențial, dar și termică. Astfel, se estimează un scenariu cu inversiune termică în zonele joase de relief (temperatura aerului crește o dată cu înălțimea, în loc să scadă), ceea ce va conduce la formarea și pe alocuri la persistența ceții asociată și cu burniță, nu doar dimineața și noaptea.

​Regimul termic va fi caracterizat de valori în general peste cele specifice perioadei, dar în contextul norilor de nivel jos și a persistenței ceții, îndeosebi în zonele joase de relief, acestea nu vor crește semnificativ, dar vor fi apropiate de mediile multianuale. Ploile își vor face apariția doar izolat, cu o probabilitate mai mare în nordul țării, iar intensificări ale vântului vor fi doar la munte, îndeosebi la altitudini mari”, precizează ANM.

Meteorologii au emis luni seara avertizări cod galben de ceață în mai multe localități din județele Maramureș, Botoșani, Argeș, Arad și Timiș.

Aceste fenomene meteorologice au loc în contextul în care, în următoarea săptămână continentul european va fi dominat în partea vestică și centrală de o familie de cicloni de origine nord-atlantică (câmp scăzut de presiune sau zonă depresionară), iar în sud, centru și parțial în est va predomina un brâu anticiclonic, anticiclonul Azoric în sudul și centrul Europei, iar în rest anticiclonul Est-European și ulterior cel Groenlandez.

“În troposfera medie, în cea mai mare parte a continentului va fi prezentă o dorsală atât de geopotențial, cât și termică, excepție fâcând mai ales vestul și nord-estul continentului unde talvegurile prezente vor favoriza advecția aerului rece către latitudini mai mici.

​Astfel, structura menționată anterior, determină o distribuție a maselor de aer, cu o pătrundere mult mai caldă decât în mod obișnuit peste țările din centrul Europei, chiar până în proximitatea celor scandinave. Mase de aer rece sunt asociate cu structura de altitudine și le regăsim în vestul și nord-estul continentului”, potrivit meteorologilor ANM.

​Aceștia precizează că precipitațiile vor fi prezente în vestul și nordul Europei și pe arii restrânse în rest; acestea vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare în regiunile nordice, precum și în zonele montane și doar ploi în rest. Intensificări importante ale vântului vor fi asociate zonelor depresionare și costiere.

​“Mai ales spre sfârșitul săptămânii, pe fondul persistenței unei structuri verticale stabile a atmosferei (câmp ridicat de presiune atât la nivelul solului, cât și la niveluri superioare), în zonele joase de relief (predominant la câmpie și în depresiuni) din partea central-sudică a Europei, dimineața și noaptea se va forma ceață, pe alocuri persistentă și asociată cu burniță”, mai precizează meteorologii.

Amintim că directorul ANM, Elena Mateescu, a precizat pentru Antena 3 CNN, că debutul iernii în România, conform datelor de la acest moment, va fi mai cald decât în mod obișnuit. "Acest lucru nu surprinde, pentru că deja statistica anilor anterior a arătat că iernile în general în medie în țara noastră sunt mai blânde". Ea a precizat însă că nu vor lipsi episoade de iarnă autentică, cu viscol și un strat consistent de zăpadă.

În acest context, vremea se menține neobișnuit de caldă pentru această perioadă în toate regiunile țării, potrivit prognozei pe două săptămâni transmisă luni de ANM. Temperaturile vor depăși frecvent mediile multianuale, iar primele episoade de precipitații mai consistente sunt estimate abia după 18–20 decembrie.