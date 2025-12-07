Vremea se schimbă radical în România, începând de luni. Temperaturi de primăvară în mare parte din țară. Anunțul ANM

Temperaturile încep treptat să crească aproape în toată țara, începând de luni. Sursa foto: Getty Images

Vremea se va schimba radical în România, începând de luni, când după ploi și vijelii, temperaturile încep treptat să crească aproape în toată țara. Potrivit prognozei ANM, în cursul săptămânii viitoare se vor înregistra temperaturi mai mari decât cele specifice acestei perioade.

Încălzirea se va produce după ce în România s-au resimțit efectele ciclonul Byron, care a făcut prăpăd în Grecia.

Potrivit prognozei ANM, între 8 și 9 decembrie, valorile termice se vor situa în țară peste cele specifice primei decade a acestei luni. Cerul va deveni variabil în cea mai mare parte a zonei montane, precum și în extremitatea de sud-vest și parțial în dealurile subcarpatice din sud, iar în rest cerul va fi în general noros. Vor fi ploi slabe, izolat în nord-vestul și centrul teritoriului, iar la începutul zilei și în regiunile sudice.

În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini mari, trecător vor mai fi posibile precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 10 grade, cu valori ușor mai ridicate în vestul Olteniei și sudul Banatului, iar cele minime între -3 și 4 grade. Mai ales dimineața și noaptea local va fi ceață, trecător asociată cu burniță.

În București, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 7 grade, iar cea minimă va fi de 2-3 grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

Între 9 și 10 decembrie, valorile termice se vor menține peste cele climatologic specifice perioadei. Nebulozitatea va fi în general persistentă în nord-vest, centru și în zona joasă din sud, iar în rest înnorările vor fi temporare. Spre orele serii și pe parcursul nopții vor fi ploi slabe, pe alocuri în nord-vest și nord și izolat în centru, est și sud-est, iar în nordul Carpaților Orientali vor fi posibile precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, local și temporar cu intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 5 și 11 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 și 7 grade. Îndeosebi dimineața și noaptea, în zonele joase de relief, local va fi ceață, posibil mai persistentă în sud.

În București, cerul va avea înnorări temporare, iar mai ales dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață și burniță. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 6-7 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 3 grade.

Între 10-11 decembrie, în țară valorile termice se vor situa în continuare peste mediile multianuale ale perioadei. Cerul va avea înnorări, iar ploi slabe se vor semnala la începutul intervalului, izolat în jumătatea estică a teritoriului. Va fi ceață sau nebulozitate de tip stratiform, în primele ore ale zilei, îndeosebi în zonele joase din sud, iar noaptea, local și în vest, centru și est.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor situa în general între 7 și 13 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 și 7 grade.

În București, cerul va fi temporar noros, iar mai ales în primele ore ale zilei și noaptea se va semnala ceață. Vântul va sufla în general slab. Valorile termice se vor situa peste normalul climatologic specific acestei date, astfel maxima va fi de 8-9 grade, iar minima de 2-4 grade.

Temperaturi de până la 15 grade

Între 11-12 decembrie, în zonele joase de relief va fi ceață și nebulozitate de tip stratiform, ce vor persista pe arii restrânse îndeosebi în vest și sud. La deal și la munte vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil, iar înnorări temporare vor fi în extremitatea de sud-est, unde izolat vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat.

Valorile termice vor fi cu mult mai ridicate decât în mod obișnuit în a doua decadă a lunii decembrie în special în zonele înalte de relief, astfel maximele vor fi cuprinse între 7 și 15 grade, posibil mai scăzute în zonele cu ceață persistentă, iar cele minime se vor situa în general între -1 și 6 grade.

Pentru intervalul 12-15 decembrie, valorile termice se vor menține cu mult peste mediile multianuale specifice acestei perioade îndeosebi la deal și la munte. Probabilitatea pentru precipitații va fi redusă, însă în timpul nopților și dimineților, în zonele joase va fi ceață sau nebulozitatea de tip stratiform.

În București, valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă. În timpul nopților și dimineților va fi ceață sau nebulozitate stratiformă.

Amintim faptul că ANM a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 8 decembrie - 5 ianuarie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.

Astfel, de sărbători, va fi mai cald decât ar fi firesc pentru această perioadă, în întreaga țară. Luna ianuarie vine, de asemenea, cu temperaturi mult mai ridicate.