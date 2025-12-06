Ciclonul Byron, care a făcut prăpăd în Grecia, mătură și România. Se anunță ploi și vijelii în mai multe județe. Anunțul ANM

Ciclonul Byron, care a făcut prăpăd în Grecia, mătură și România. Foto: Getty Images

Ciclonul Byron, care a făcut prăpăd în Grecia vineri, mătură și o parte din țara noastră. Potrivit ANM, afectate sunt județele din sud-estul țării, unde până duminică seară vântul va bate cu putere și va ploua.

Florinela Georgescu, director de prognoză ANM: Într-adevăr, ciclonul s-a apropiat de țara noastră, dar noi rămânem la nord de partea cea mai afectată de acesta, astfel încât doar regiunile sudice, de ieri deja, au simțit influența prin intensificări ale vântului destul de persistente. Ieri, toate regiunile sudice, astăzi Muntenia și Dobrogea și la noapte, treptat, vântul se va restrânge, va rămâne de interes pentru zona litorală.

Viteza la rafală în jurul a 65km/h. În plus, tot în regiunile sudice și tot ca urmare a influenței acestui ciclon și precipitații, astăzi sub formă de ploaie, pentru că temperaturile sunt în continuare ridicate pentru începutul lunii decembrie. Avem precipitații sub formă de ploaie pe arii destul de extinse în Oltenia, Muntenia, Dobrogea. Treptat și ele vor înceta pe parcursul nopții care urmează.

Temperaturile sunt în scădere simțitoare față de ziua de ieri în partea de sud și de est a teritoriului. Maxime aici azi nu mai mari de 8-9°, în jur de 6-7° la București. Mai bine în continuare în partea de vest a țării - maxime spre 13°.

Mâine rămânem cu un regim al temperaturilor destul de similar, chiar o ușoară răcire. În vest sunt temperaturi apropiate de normalul acestei perioade, urmând ca de luni-marți din nou să crească valorile termice, o perspectivă mai largă, arătându-ne că putem rămâne cu un regim termic peste normă chiar și mai spre sfârșitul acestui an.

Ciclonul Byron a făcut prăpăd în Grecia

Un puternic sistem ciclonic, denumit Byron, a măturat vineri o mare parte din Grecia, ducând la închiderea şcolilor pe scară largă şi perturbând serviciile publice şi transporturile, pe măsură ce ploile torenţiale şi furtunile au lovit o mare parte a ţării şi au provocat inundaţii severe.

Ploile torenţiale au lovit încă din primele ore ale dimineţii Attica, sudul şi estul Peloponezului, Creta, estul Greciei Centrale, Evia, arhipelagul Sporade, estul Tesaliei, Macedonia Centrală şi insulele din estul şi nordul Mării Egee, relatează Ekathimerini. Au fost semnalate viituri în mai multe zone, iar autostrada naţională Atena-Corint a fost închisă între Elefsina şi Corint din cauza inundaţiilor.