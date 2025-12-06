Avertizări meteo de vreme rea: E cod galben de vânt puternic în București și 9 județe. În Capitală se anunță și ploi

1 minut de citit Publicat la 10:27 06 Dec 2025 Modificat la 10:27 06 Dec 2025

E cod galben de vânt puternic în București și 9 județe. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări cod galben de vânt puternic, valabile până duminică seara. Și Capitala se află sub atenționare meteo de vreme rea.

Cod galben de vânt - sâmbătă

Interval de valabilitate: 6 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 20

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h.

Cod galben de vânt - duminică

Interval de valabilitate: 6 decembrie, ora 20 – 7 decembrie, ora 20

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Temporar, vântul va avea intensificări pe litoral, cu viteze de 50...55 km/h.

Cum e vremea în București

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 06.12.2025 Ora 08:00 - 07.12.2025 Ora 08:00

Cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua slab. Vântul va prezenta intensificări ziua, cu viteze în general de 50...55 km/h, dar va slăbi în intensitate noaptea (25...30 km/h). Temperatura maximă, apropiată de norma climatologică a datei, va fi de 6...7 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 3 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 07.12.2025 Ora 08:00 - 07.12.2025 Ora 20:00

Cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi posibile ploi slabe sau burniță, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade.

În intervalul 06 decembrie, ora 08 - 06 decembrie, ora 20, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificările de vânt.