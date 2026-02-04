Și Grecia se pregătește să interzică accesul copiilor la rețelele sociale

Autoritățile din Grecia intenționează să interzică în curând accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, spun surse guvernamentale, citate de publicația Ekathimerini.

Ziarul notează că au fost deja înființate grupuri de lucru pentru implementarea noii interdicții, iar ministrul Guvernării Digitale, Dimitris Papastergiou, a declarat că este pregătit să implementeze măsura din ziua în care va fi anunțată de prim-ministru.

Papastergiou a amintit, în context, că autoritățile europene au emis astă vară îndrumări neobligatorii privind verificarea vârstei de acces pe rețelele sociale, iar Grecia este singura țară care le-a implementat.

El a nominalizat aplicația de control parental Kids Wallet, dezvoltată de guvernul grec, și la aplicația Wallet, prin care vor fi verificate vârstele utilizatorilor de pe platformele accesibile din Grecia.

Ministrul a estimat că Franța ar urma să introducă un mecanism similar de verificare a vârstei în următoarele două luni, în timp ce alte țări vor adopta probabil modele mai simple, inspirate de Australia.

Australia a fost prima țară care a legiferat interdicția adolescenților pe rețelele sociale. Ce țări au urmat-o

Australia a fost prima țară din lume care a legiferat restricționarea accesului adolescenților la rețelele de socializare, printr-un text intrat în vigoare din 10 decembrie 2025.

Autoritatea de reglementare a siguranței telecomunicațiilor din Australia a declarat luna trecută că, din ziua în care legea a intrat în vigoare, a dispus eliminarea a 4,7 milioane de conturi de utilizatori de pe diverse platforme digitale.

Începând cu 10 decembrie, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit și X, precum și platformele de streaming Kick și Twitch, au fost obligate să interzică accesul utilizatorilor australieni sub 16 ani.

Spania se îndreaptă și ea în această direcție. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat că, începând de săptămâna viitoare, adolescenții sub 16 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale.

Potrivit lui Sanchez, aceasta este doar una dintr-un set de cinci măsuri pe care guvernul său le va lua la adresa platformelor sociale.

"Astăzi, copiii noștri sunt expuși unui spațiu care nu a fost niciodată destinat să îl descopere singuri: un spațiu al dependenței, abuzului, pornografiei, manipulării și violenței. Nu vom mai accepta asta. Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital", a spus premierul spaniol.

În Franța și Marea Britanie, legile privind accesul adolescenților pe rețele sociale au ajuns în Parlament

În Franța, parlamentarii au adoptat săptămâna trecută un proiect de lege care interzice utilizarea rețelelor de socializare de către copiii sub 15 ani și utilizarea telefoanelor mobile în școli.

Proiectul, susținut de președintele Emmanuel Macron, mai trebuie să treacă de Senat.

"Sentimentele copiilor și adolescenților noștri nu sunt de vânzare sau subiect de manipulare pe platformele americane sau de către algoritmii chinezi", a spus președintele francez.

În Marea Britanie, Camera Lorzilor a susținut o interdicție similară. Și aici, inițiativa mai trebuie să treacă de Camera Comunelor înainte de a deveni lege.

De asemenea, Portugalia are în vedere restricții care ar limita accesul adolescenților sub 16 ani, cu excepția cazului în care aceștia au consimțământul părinților.

Care e situația în România

România a ajuns pe primul loc în clasamentul ţărilor în care copiii sunt dependenţi de reţelele sociale, potrivit unui studiu al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

La nivel global, dezbaterea privind limitarea accesului minorilor la platformele online are loc de câţiva ani.

În țara noastră, fenomenul a lipsit aproape complet de pe agenda politicienilor până zilele trecute.

Propunerea șefului DSU, Raed Arafat, ca autoritățile naționale să limitarea accesului copiilor la rețelele sociale s-a lovit de opoziție la nivel înalt.

Astfel, Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a spus duminică, într-un mesaj postat pe Facebook, că interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub o anumită vârstă nu rezolva "problema de fond".

El s-a declarat împotriva interdicțiilor, adăugând că ele sunt foarte greu de aplicat cu mijloacele din prezent.

"Soluția reală nu poate veni decât din educație solidă și serioasă, pentru că libertatea fără educație este la fel de periculoasă", a a conchis Predoiu.