Arafat explică de ce vrea limitarea accesului copiilor pe rețelele sociale: Au ajuns să producă pentru rețele. Suntem în al 12-lea ceas

Secretarul de stat Raed Arafat cere autorităților legislative să inițieze limitarea accesului minorilor la rețelele sociale. Foto: Agerpres

Șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat a explicat sâmbătă, la Antena 3 CNN, intervenția prin care a îndemnat autoritatea legislativă să inițieze limitarea accesului copiilor de până la 15 - 16 ani pe rețelele sociale.

"Un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică şi emoţională necesară pentru a se apăra în faţa unor algoritmi concepuţi deliberat să exploateze vulnerabilităţi", a scris el pe Facebook, adăugând că "reţelele sociale au devenit un spaţiu favorabil pentru cyberbullying, umilire publică şi stigmatizare, presiune socială constantă, comparaţie toxică şi validare artificială".

În intervenția la Antena 3 CNN, secretarul de stat a subliniat că, prin efectul algoritmilor ce încurajează dependența de scroll și livrează conținut nerestricționat, copiii au ajuns să producă bani pentru entitățile care controlează rețelele sociale, cu efecte grave asupra sănătății mintale și a dezvoltării ulterioare a minorului.

Raed Arafat: Am simțit că trebuie să postez ceva. Nu am cerut interzicerea, ci limitarea accesului

"Deci eu am postat pentru că am simțit personal că trebuie să postez ceva în acest sens, pentru că situația, într-adevăr, nu numai pe partea de violență, ci pe mai multe aspecte - sănătatea mintală, învățământ, pregătire - produce un impact negativ asupra copiilor.

Eu nu am folosit cuvântul 'interzis', am cerut limitarea accesului, care poate să aibă mai multe forme.

Nici nu am intrat în această temă, pentru că înțeleg că există o dezbatere la Parlament în acest sens, pentru legiferarea unei forme de reglementare sau limitare de acces a copiilor sub o anumită vârstă, sub 15 ani.

Părinții care doresc să controleze deja o fac, au înțeles riscul și pericolul rețelelor sociale de socializare

Pot fi și alte abordări: împreună cu platformele, să fie impuse anumite reguli, pentru că, din păcate, pe rețelele de socializare, copiii au ajuns să producă, ei înșiși, bani pentru unele entități, prin accesul lor pe diferite site-uri și prin influențarea lor de a fi tot timpul pe rețeaua respectivă (...)

Copiii, în ziua de astăzi, nu mai știu altceva decât să stea și să se uite la diferite postări, unele agresive, altele care îndeamnă la anumite lucruri gen competiție, la așa-numitele provocări.

Raed Arafat: Discuția privind limitarea accesului la rețele a început din Europa

Nu numai la noi, în România, ci și în restul Europei au semnale de acest gen. Din Europa a început discuția limitării accesului. Țările au adoptat diferite reguli.

Sunt țări care acum dezbat în Parlament unele reguli, precum Franța, precum Marea Britanie.

Inclusiv Parlamentul European a emis o rezoluție, care nu este obligatorie, dar care spun că statele pot să reglementa acest lucru. Deci, părerea mea este că suntem la ceasul al 12-lea.

Copiii sunt sub un impact major și trebuie să înțelegem că pe rețeaua de socializare lăsăm violență fizică. Pe rețeaua de socializare, copiii pot fi sub efectul bullying-ului, al agresiunilor psihice, al agresiunilor din partea colegilor lor, ajung să fie stigmatizați, să fie sub stres.

Raed Arafat: Doar limitarea accesului minorilor nu rezolvă problema. E nevoie de un proces educațional amplu, inclusiv cu părinții

Revenind la aspectul cu limitarea accesului la rețelele de socializare: singură, această măsură nu rezolvă problema dacă nu este însoțită de un proces educațional foarte important și pentru părinți și pentru copii.

Așa cum este modelul finlandez, unde copiii încep să fie pregătiți pentru a se confrunta cu spațiul online de la primele clase, deja.

Sunt învățați cum să gândească, cum să ia lucrurile și cum să analizeze informația pe care o primesc. Iar în ceeea ce-i privește pe părinți, educarea lor trebuie să fie asupra asupra impactului rețelelor de socializare. Noi vedem mulți părinți care dau telefonul copilului și îl lasă cu telefonul, cu TikTok cu tot, ca ei să stea liniștiți în casă. Iar copilul scrollează și copilul rulează și se uită.

Și acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu măsurile care se iau pentru limitarea accesului la rețelele care pot să aibă un impact negativ.

Discuția privind controlul conținutului pe rețelele de socializare intră în acest cadru al limitării de acces: adică, să creezi o atmosferă în care copilul poate să fie sigur și să nu permiți să fie copilul sub influența sau sub atacul unor promovări de diferite produse sau unde poate să vadă violență și, încet-încet, să creadă că asta este normalitatea", a spus Raed Arafat.