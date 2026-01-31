Raed Arafat cere interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale, ca în Franța

Șeful DSU, Raed Arafat. Foto: Agerpres

Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), consideră că reţelele de socializare reprezintă un risc ridicat pentru copii şi adolescenţi şi spune că ar fi momentul ca parlamentarii să îşi asume responsabilitatea de a iniţia un cadru legislativ care „să limiteze accesul celor sub 15-16 ani la aceste platforme online”. Într-o postare făcută, sâmbătă, pe Facebook, Raed Arafat spune că a reflectat la acest subiect „mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii şi adolescenţi”.



„Nu ar fi acum momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare? State precum Franţa, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează deja această temă ca pe ceea ce este în realitate: o problemă de sănătate publică şi de protecţie a copilului şi adolescentului, nu o dezbatere ideologică”, scrie Arafat.



El spune nu ar fi vorba de cenzură, ci de protecţia sănătăţii mintale a copiilor şi adolescenţilor.

„Aşa cum nu le este permis minorilor accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulţilor, aşa reţelele sociale ar trebui să fie considerate dăunătoare”, subliniază şeful DSU.



Secretarul de stat adaugă faptul că „aceste platforme se bazează pe mecanisme sofisticate de manipulare, construite pentru captarea atenţiei şi generarea dependenţei”.



„Un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică şi emoţională necesară pentru a se apăra în faţa unor algoritmi concepuţi deliberat să exploateze vulnerabilităţi”, scrie Arafat, spunând că „reţelele sociale au devenit un spaţiu favorabil pentru cyberbullying, umilire publică şi stigmatizare, presiune socială constantă, comparaţie toxică şi validare artificială”.



De asemenea, şeful DSU consideră că a lăsa problema doar pe seama părinţilor „nu mai este suficient într-o lume dominată de platforme globale şi interese comerciale uriaşe”.

„Când riscul este sistemic, răspunsul trebuie să fie unul de politică publică. De aceea, este momentul ca parlamentarii României să îşi asume această responsabilitate şi să iniţieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor şi adolescenţilor sub 15-16 ani la reţelele de socializare. Nu este o măsură împotriva tehnologiei, ci o investiţie în sănătatea, echilibrul şi viitorul generaţiilor tinere”, a mai scris Raed Arafat.

Adunarea Națională a Franței a aprobat, cu o majoritate covârșitoare, amendamentul care prevede că „accesul la un serviciu social online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub 15 ani”. Interdicția urmează să intre în vigoare tocmai în septembrie.

Franța nu este singura țară din Europa care vrea interzicerea rețelelor sociale pentru cei sub 15 ani. Spre exemplu, guvernul danez anunța, în noiembrie 2025, că a obținut un acord în parlament pentru a interzice accesul la rețelele sociale pentru orice persoană sub 15 ani. Aceste decizii vor să urmeze modelul Australiei.

În cel mai recent caz, guvernul austriac a anunţat marţi că pregăteşte o lege pentru a interzice folosirea reţelelor sociale de către minorii cu vârste sub 14 ani începând tot cu luna septembrie.