Țările europene care încearcă să interzică accesul copiilor la rețelele sociale

4 minute de citit Publicat la 08:58 23 Dec 2025 Modificat la 09:12 23 Dec 2025

Foto: Getty Images

În contextul interdicției adoptate recent în Australia privind accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale, Europa se confruntă acum cu întrebarea dacă ar trebui să adopte măsuri similare, scrie Euronews.

Începând cu 10 decembrie, copiii australieni sub 16 ani nu mai pot crea sau păstra conturi pe platforme precum Facebook, X, Threads, Snapchat, Instagram, TikTok, Twitch, Reddit și YouTube (deținut de Google).

Dacă aceste platforme nu respectă legea, pot primi amenzi severe de până la 50 de milioane de dolari australieni (28 milioane euro).

Ce fac, așadar, țările europene pentru a limita accesul copiilor la rețele sociale? Iată măsurile propuse sau deja în vigoare.

Danemarca

În noiembrie, guvernul danez a anunțat că a obținut acordul tuturor partidelor politice pentru a interzice accesul persoanelor sub 15 ani la anumite rețele sociale. Măsura urmărește „protejarea copiilor și tinerilor în mediul digital” de platformele care îi pot expune la conținut nociv sau funcționalități periculoase, potrivit unui comunicat.

„Copiii și tinerii au somnul afectat, își pierd liniștea și concentrarea și se confruntă cu o presiune tot mai mare în relațiile digitale, unde adulții nu sunt întotdeauna prezenți”, se arată în declarație.

Măsura ar permite părinților să decidă dacă minorii pot accesa platformele după vârsta de 13 ani.

Caroline Stage, ministrul pentru afaceri digitale, a declarat pentru Associated Press că adoptarea legislației ar putea dura câteva luni. Danemarca are deja un sistem național de identitate electronică și intenționează să creeze o aplicație de verificare a vârstei, însă nu a explicat cum va fi aplicată interdicția. Țara a alocat și 160 milioane de coroane (21,4 milioane euro) pentru 14 inițiative privind siguranța copiilor online.

Franța

Ministrul francez pentru afaceri digitale, Anne Le Hénanff, a declarat pentru publicația La Dépêche că guvernul vrea să introducă în primele luni ale lui 2026 un proiect de lege care să restricționeze accesul la rețele sociale pentru cei sub 15 ani. Măsura vine după un raport parlamentar publicat în septembrie, care recomanda interzicerea totală a rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani și introducea ideea unei „stingeri digitale” pentru cei sub 18 ani.

Raportul a fost lansat după ce șapte familii au dat în judecată TikTok în 2024, acuzând platforma că expune copiii la conținut care încurajează suicidul.

Ideea este în linie cu declarațiile recente ale președintelui Emmanuel Macron, care a spus că, dacă UE nu adoptă o măsură comună, Franța va acționa unilateral.

„Platformele pot verifica vârsta. Faceți-o”, a scris el pe X în iunie.

În prezent, în Franța, copiii sub 15 ani au nevoie deja de consimțământ explicit al părinților pentru a-și deschide conturi pe rețele sociale, iar părinții pot cere închiderea conturilor copiilor.

Spania

Un proiect de lege analizat de parlamentul spaniol propune interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețele sociale, forumuri, platforme de comunicare sau „orice spațiu virtual care include inteligență artificială generativă”, fără consimțământ explicit al părinților.

În „alte cazuri”, vârsta minimă ar fi 14 ani, pentru „a preveni riscurile legate de expunerea timpurie la conținut inadecvat, cyberbullying sau exploatarea digitală a datelor personale”. Proiectul nu clarifică însă la ce situații se referă.

Minorii între 16 și 18 ani ar putea accesa rețele sociale cu propriul consimțământ. De asemenea, legea ar obliga magazinele de aplicații să permită părinților verificarea aplicațiilor pe care copiii vor să le descarce.

Un sondaj YouGov arată că 79% dintre părinții spanioli susțin restricții similare cu cele din Australia, dar unul din trei consideră că ar fi greu de aplicat.

Italia

În mai, parlamentul italian a introdus un proiect de lege care ar putea impune restricții pentru copiii sub 15 ani și ar limita activitatea „kidfluencerilor”. Legea prevede verificarea vârstei printr-un „portofel digital național”, conectat la viitorul sistem european de verificare a vârstei.

Ministrul educației Giuseppe Valditara a declarat că Italia ar trebui să urmeze modelul australian. Din noiembrie, țara are deja legislație de verificare a vârstei pentru site-uri pentru adulți.

Restricțiile ar putea fi influențate și de un proces colectiv inițiat de familii italiene împotriva TikTok, Facebook și Instagram, care acuză platformele că permit accesul a peste 3,5 milioane de copii între 7 și 14 ani. Procesul va fi judecat în februarie.

Grecia

În septembrie, premierul Kyriakos Mitsotakis a spus la ONU că Grecia ia în calcul o interdicție similară cu cea australiană.

„Desfășurăm cel mai mare experiment necontrolat asupra minții copiilor noștri. Nu știm consecințele, dar aproape sigur nu vor fi pozitive”, a declarat el.

Grecia a interzis deja smartphone-urile în școli și a lansat o platformă pentru părinți privind controlul parental. Aplicația Kids Wallet ar putea fi folosită pentru verificarea vârstei și permite blocarea accesului la aplicații și servicii online, păstrând în același timp identitatea copilului pentru verificare oficială.

Germania

Germania nu are în prezent restricții pentru sub 16 ani, dar parlamentul studiază posibilitatea aplicării unei interdicții generale pentru toți minorii, fără excepții bazate pe consimțământ parental. Raportul final este așteptat în toamna lui 2026.

Dacă se adoptă, legea ar interzice copiilor să aibă conturi, dar nu le-ar bloca accesul la platforme ca simpli vizitatori. O petiție care cere stabilirea unei vârste minime de 16 ani pentru rețele sociale a strâns peste 34.000 de semnături și este analizată de guvern.