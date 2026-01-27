Deputații francezi au votat interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani. Când va intra în vigoare

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Adunarea Națională a Franței a aprobat, luni, cu o majoritate covârșitoare, amendamentul care prevede că „accesul la un serviciu social online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub 15 ani”, o măsură care vizează protejarea sănătății copiilor și adolescenților, susținută de guvern și de președintele Emmanuel Macron, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Articolul astfel redactat, care prevede intrarea în vigoare în septembrie 2026, a fost adoptat cu 116 voturi pentru și 23 împotrivă.



Un alt amendament, adoptat cu o diferență mică de voturi, stabilește că furnizorii de rețele sociale „garantează că minorii nu sunt expuși unei presiuni comerciale excesive” și interzice „promovarea produselor sau serviciilor susceptibile de a afecta sănătatea fizică sau mentală a minorilor” pe rețelele sociale destinate acestora.



Raportoarea proiectului de lege, Laure Miller (Renaissance, centru-dreapta), și-a exprimat regretul față de adoptarea acestui ultim amendament, pe care îl consideră „neconform cu dreptul Uniunii Europene”, prezentând astfel riscul de a fi „respins de Comisia Europeană”.

Franța nu este singura țară din Europa care vrea interzicerea rețelelor sociale pentru cei sub 15 ani. Spre exemplu, guvernul danez anunța, în noiembrie 2025, că a obținut un acord în parlament pentru a interzice accesul la rețelele sociale pentru orice persoană sub 15 ani. Aceste decizii vor să urmeze modelul Australiei.