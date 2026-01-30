Dragoș Stanca: „Scrolling is the new smoking”. Există specialiști care exact cu asta se ocupă: Cum să genereze și mai multă dependență

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Începe procesul împotriva rețelelor sociale în SUA. Procesul susține că firmele și-au conceput și construit, în mod intenționat, produsele de socializare astfel încât să creeze dependență și „au vizat în mod specific minorii ca piață principală” pentru platformele lor, cu scopul de a genera venituri. Expertul în media digitală, Dragoș Stanca, a subliniat, în direct la Antena 3 CNN, că platformele sociale creează dependență atât în rândul copiilor, cât și în rândul adulților. El a făcut și o exemplificare a dependenței, spunând că „scrolling is the new smoking” (N.r. - derularea este noul fumat).

„În primul rând, există o expresie mai nouă, cât se poate de corectă, și anume «scrolling is the new smoking», adică acest «scroll» pe care îl fac, mai ales cei mai tineri dintre noi, aproape permanent, este o dependență. Exact la fel cum este și fumatul. Din nefericire, este o dependență care a fost diagnosticată târziu, iar efectele negative s-au văzut, sau se văd, tot așa, destul de târziu, nu doar în cazul copiilor, ci și al persoanelor adulte care se lasă pradă manipulărilor algoritmice.

Este, așadar, o luptă pe bani. O luptă pe bani și pe atenție. Iar combinația dintre bani și atenție duce la putere, inclusiv din punctul de vedere al sumelor aflate în joc. Industria publicității algoritmice, adică publicitatea prin intermediul rețelelor sociale, se apropie ușor-ușor, ca cifră, de industria tutunului. Raportul este undeva de trei ori mai mic, deocamdată monetizarea acestei dependențe este încă mai redusă”, a spus Stanca.

Expertul subliniază faptul că „există foarte multe mărturii din interiorul companiilor big tech, există specialiști care exact cu asta se ocupă: cum să genereze și mai multă dependență”.

„Este important să înțelegem acest lucru și, mai ales pentru cei care au copii, este esențial să nu îi lăsăm cu telefonul în mână, pentru că efectele nocive sunt multiple. Motivul pentru care apar astfel de înțelegeri financiare este că, în mod evident, există o vină. Există foarte multe mărturii din interiorul companiilor big tech, există specialiști care exact cu asta se ocupă: cum să genereze și mai multă dependență, cum să convertească cât mai mulți consumatori, tineri și copii, care să devină ulterior clienții platformelor de publicitate, dependenți de aceste ecosisteme.

Nu tot ce este logic este și posibil. Lobby-ul administrației americane este puternic împotriva reglementărilor din Uniunea Europeană. Unele dintre cele mai importante acte normative, cum ar fi Digital Services Act, au impus deja marilor platforme globale reguli de bun-simț în Uniunea Europeană. Problema este că aceste reguli de bun-simț sunt anti-profit. Prin urmare, lobby-ul corporatist american promovează în acest moment ideea că aceste măsuri ar dăuna, vezi Doamne, libertății de exprimare. Or, libertatea de exprimare nu înseamnă libertatea de dezinformare”, a subliniat el.

Dragoș Stanca adaugă faptul că „este normal ca orice democrație să încerce să-și apere cetățenii”.

„Chiar ieri, Meta a publicat raportul de venituri și cheltuieli pe anul trecut și a raportat o nouă creștere fulminantă, de peste 20%, a veniturilor. Aceste venituri se fac însă, din nefericire, și pe spinarea democrațiilor liberale, care se degradează de la un an la altul din cauza haosului algoritmic. Se fac și din bani proveniți din reclame false și din conținut inautentic și discutabil pe aceste platforme.

Este normal ca orice democrație să încerce să-și apere cetățenii. Însă va fi foarte, foarte dificil, pentru că vorbim despre două puteri globale majore: SUA și China. Niciuna dintre ele nu se va lăsa ușor reglementată”, a mai spus expertul.

Adunarea Națională a Franței a aprobat, luni, cu o majoritate covârșitoare, amendamentul care prevede că „accesul la un serviciu social online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub 15 ani”. Interdicția urmează să intre în vigoare tocmai în septembrie.

Franța nu este singura țară din Europa care vrea interzicerea rețelelor sociale pentru cei sub 15 ani. Spre exemplu, guvernul danez anunța, în noiembrie 2025, că a obținut un acord în parlament pentru a interzice accesul la rețelele sociale pentru orice persoană sub 15 ani. Aceste decizii vor să urmeze modelul Australiei.

În cel mai recent caz, guvernul austriac a anunţat marţi că pregăteşte o lege pentru a interzice folosirea reţelelor sociale de către minorii cu vârste sub 14 ani începând tot cu luna septembrie.