Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale. „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”

Doi copii se uită pe TikTok pe o tabletă, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la reţelele sociale, iar platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a declarat marţi prim-ministrul Pedro Sanchez, anunţând mai multe măsuri pentru a garanta un mediu digital sigur, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Guvernul de coaliţie de stânga al lui Sanchez s-a plâns în repetate rânduri de proliferarea discursului instigator la ură, a conţinutului pornografic şi a dezinformării pe reţelele de sociale, spunând că acestea au efecte negative asupra tinerilor.

„Copiii noştri sunt expuşi unui spaţiu în care nu au fost niciodată meniţi să navigheze singuri. Nu vom mai accepta asta”, a declarat Sanchez într-un discurs la Summitului Mondial al Guvernelor din Dubai, solicitând altor ţări europene să implementeze măsuri similare.

„Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”, a adăugat el.

Australia a devenit în decembrie prima ţară care a interzis reţelele de sociale pentru copiii sub 16 ani, o decizie urmărită îndeaproape de alte state care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă, cum ar fi Marea Britanie şi Franţa.

Astfel, Adunarea Națională a Franței a aprobat recent, cu o majoritate covârșitoare, un amendament care prevede că „accesul la un serviciu social online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub 15 ani”, o măsură care vizează protejarea sănătății copiilor și adolescenților, susținută de guvern și de președintele Emmanuel Macron.

Comisia Europeană a confirmat ulterior că Franța are dreptul să limiteze accesul minorilor sub 15 ani la rețelele de sociale.

Sanchez a declarat că guvernul său va introduce, de asemenea, săptămâna viitoare un nou proiect de lege pentru a-i trage la răspundere pe directorii de reţele de sociale pentru conţinutul ilegal şi instigator la ură, precum şi pentru a incrimina manipularea algoritmică şi amplificarea conţinutului ilegal.

El a adăugat că procurorii vor explora modalităţi de a investiga posibile încălcări ale legii comise de Grok, TikTok şi Instagram ale lui Elon Musk.