Comisia Europeană confirmă: Franța poate interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani

1 minut de citit Publicat la 18:20 27 Ian 2026 Modificat la 18:21 27 Ian 2026

Proiectul de lege a fost adoptat luni seară de deputații francezi și prevede interzicerea utilizării rețelelor de socializare de către persoanele sub 15 ani. sursa foto: Getty

Franța are dreptul să limiteze accesul minorilor sub 15 ani la rețelele de socializare, a confirmat, marți, Comisia Europeană, în contextul unui proiect de lege adoptat în primă lectură de parlamentul francez. Executivul european a precizat însă că va urmări modul în care măsura va fi pusă în aplicare, în cazul în care aceasta va intra în vigoare, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Da, autorităţile franceze au dreptul să stabilească o majoritate digitală pentru cetăţenii lor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier.

Acesta a subliniat că „marile platforme online au obligaţia de a respecta legislaţia naţională, dar asigurarea aplicabilităţii şi confirmarea existenţei unor sisteme corespunzătoare de verificare a vârstei este o prerogativă a Comisiei Europene”.

Potrivit reprezentantului Comisiei, dacă legea va fi adoptată în Franța și se va dovedi compatibilă cu legislația europeană, „Comisia se va asigura că marile platforme o aplică”.

Regnier a reamintit că mai multe state membre, inclusiv Franța, testează în prezent o aplicație de verificare a vârstei, destinată implementării unor astfel de restricții, iar faza de testare ar urma să se încheie până la finalul acestui an.

Proiectul de lege a fost adoptat luni seară de deputații francezi și prevede interzicerea utilizării rețelelor de socializare de către persoanele sub 15 ani.

Inițiativa are ca obiectiv protejarea sănătății copiilor și adolescenților și beneficiază de susținerea fermă a guvernului și a președintelui Emmanuel Macron. Textul legislativ urmează să fie analizat și de Senat, în următoarele săptămâni.

Dacă va fi adoptată în forma finală, Franța ar deveni prima țară din Uniunea Europeană și a doua din lume, după Australia, care introduce reguli atât de restrictive privind accesul minorilor la rețelele sociale. Australia a impus, în decembrie anul trecut, o interdicție similară pentru copiii sub 16 ani.

Guvernul francez intenționează să aplice rapid noua reglementare. Interdicția ar urma să se aplice, începând cu anul școlar 2026-2027, conturilor online nou create, iar de la 1 ianuarie 2027 autoritățile vor introduce un sistem considerat eficient de verificare a vârstei pentru toți utilizatorii platformelor de socializare.