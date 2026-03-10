Luna contrastelor. Februarie a fost și printre cele mai calde din istorie, dar și printre cele mai reci

Lumea a înregistrat a cincea cea mai caldă lună februarie din istoria înregistrărilor, a anunțat marți observatorul european Copernicus. Pe de altă parte însă, temperaturile scăzute din unele părți ale Europei au clasat luna trecută printre cele mai reci trei luni februarie din ultimii 14 ani.

Temperaturile au atins, luna trecută, în medie, 13,26 grade Celsius la suprafața globului, cu 1,49 grade Celsius peste valorile din perioada preindustrială (1850-1900), înainte ca utilizarea masivă a cărbunelui, petrolului și gazului să încălzească în mod durabil clima.



Pe continentul european, temperaturile au fost, în medie, destul de scăzute, luna trecută clasându-se printre cele mai reci trei luni februarie din ultimii 14 ani, existând contraste puternice, scrie Agerpres.



Vremea a fost mai rece în Scandinavia și Finlanda, în statele baltice și în nord-vestul Rusiei, comparativ cu valorile normale din perioada 1991-2020. În schimb, a fost mai cald în vestul și sudul Europei.



În ceea ce privește temperatura de la suprafața oceanelor, a fost înregistrată a doua cea mai caldă lună februarie, conform buletinului climatic lunar al Copernicus.



În Arctica, extinderea medie a gheții marine a fost cu 5% sub medie, a treia cea mai mică suprafață înregistrată într-o lună februarie. Însă, și în acest caz, contrastele au fost pronunțate, deoarece s-a înregistrat cea mai mare extindere lunară din ultimii 22 de ani în Marea Groenlandei.



Diferențele regionale au rămas semnificative în ceea ce privește condițiile hidrologice, în cea mai mare parte a Europei occidentale și meridionale fiind înregistrată o lună mai umedă comparativ cu media - spre exemplu, în Franța, afectată de inundații de amploare - în timp ce restul continentului a fost mai arid.



Nouă furtuni au provocat, între 16 ianuarie și 17 februarie, ploi torențiale și vânturi violente în Spania, Portugalia și Maroc, soldate cu peste 50 de decese. Într-un studiu publicat la sfârșitul lunii februarie, grupul de oameni de știință World Weather Attribution (WWA) a concluzionat că schimbările climatice au intensificat aceste ploi.



''Evenimentele extreme din februarie 2026 subliniază efectele crescânde ale schimbărilor climatice și necesitatea urgentă a unei acțiuni globale'' pentru a le contracara, a subliniat Samantha Burgess, responsabilă în cadrul Copernicus, citată în buletinul informativ.



''Europa a cunoscut contraste puternice de temperatură'', în timp ce ''fluxuri atmosferice excepționale - coridoare înguste de aer foarte umed - au adus precipitații record și inundații extinse în Europa de Vest și de Sud'', a subliniat ea.