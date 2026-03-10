Zelenski dezvăluie că, de fapt, 11 țări au cerut ajutor în războiul cu drone al Iranului: Îl primesc doar cele care ajută Kievul

2 minute de citit Publicat la 10:05 10 Mar 2026 Modificat la 10:05 10 Mar 2026

Zelenski dezvăluie că 11 țări au cerut ajutor în războiul cu drone al Iranului. FOTO: Facebook Armata Ucrainei

Unsprezece țări au cerut ajutorul Kievului pentru a contracara dronele iraniene Shahed în contextul războiului din Iran și al atacurilor continue ale Teheranului împotriva statelor din Golf, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Kievul analizează cererile oficiale din partea țărilor vecine cu Iranul, precum și din partea SUA și a țărilor europene, care solicită acum ajutor Ucrainei pentru apărarea aeriană anti-drone, scrie Euronews.

„În prezent, există 11 cereri din partea țărilor vecine Iranului, a statelor europene și a SUA. Există un interes evident pentru experiența Ucrainei în protejarea vieților omenești, a interceptoarelor relevante, a sistemelor de război electronic și a instruirii”, a declarat Zelenski.

Zelenski a declarat că Kievul a analizat în detaliu toate cererile de „sprijin de securitate din partea noastră în contracararea dronelor Shahed și a altor provocări similare”.

El a explicat că Ucraina este dispusă să ajute, dar numai pe cei care ajută Kievul „să protejeze viețile ucrainenilor și independența Ucrainei”. „Unele solicitări au fost deja satisfăcute prin decizii concrete și sprijin specific”, a declarat Zelenski.

Pe de altă parte, Kievul vrea să se asigure că dacă ajută alte țări, nu afectează propria apărare aeriană.

„Ucraina le-a propus de mult timp partenerilor să își modernizeze și să își consolideze capacitățile comune pentru a proteja vieți. Am vorbit despre apărarea comună împotriva dronelor și rachetelor, precum și despre distrugerea instalațiilor de producție relevante ale regimurilor agresoare, producția de arme utilizate în atacuri, inclusiv cele care au loc acum”, a declarat Zelenski.

Zelenski a declarat anterior că Kievul a desfășurat deja drone interceptoare și o echipă de specialiști pentru a ajuta la protejarea bazelor militare americane din Iordania. În urma solicitării oficiale din partea Washingtonului de joia trecută, el a spus că Ucraina a fost de acord „imediat” și a trimis echipa a doua zi.

Cooperarea militară Iran-Rusia

Iranul a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei de la începutul războiului total al Moscovei împotriva Ucrainei, la începutul anului 2022.

Teheranul a furnizat inițial Rusiei drone de tip Shahed pentru a ataca Ucraina, iar ulterior a împărătșit tehnologia Rusiei, astfel că Moscova le poate produce acum pe plan intern.

„Se știe fiecare loc unde se produc drone Shahed”, a declarat Zelenski luni, adăugând că acum, Rusia îi întoarce Iranului favoarea și furnizează Teheranului componente de drone fabricate pe plan intern. „Regimurile iranian și rus se sprijină reciproc și apar tot mai multe informații, inclusiv despre componente rusești din dornele Shahed care atacă vecinii Iranului.”

Între timp, grupul de experți de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul în SUA, a declarat că atacurile combinate americano-israeliene vizează instalații de producție și depozitare a rachetelor și dronelor din tot Iranul.

ISW a subliniat că acesta este ceea ce a vrut să facă Kievul atunci când a solicitat anumite arme de la Washington.

„Statele Unite au refuzat mult timp Ucrainei să îi ofere armele necesare pentru a face același lucru instalațiilor rusești”, în special rachetele Tomahawk, a declarat ISW.

Analiștii ISW sunt convinși că furnizarea de către SUA a unui „număr mic” de avioane Tomahawk către Ucraina „ar permite probabil forțelor ucrainene să afecteze semnificativ sau chiar să distrugă instalații cheie de producție și depozitare a rachetelor și dronelor produse de Rusia”.

Dar fără rachetele Tomahawk, Kievul trebuie să se bazeze exclusiv pe propriile drone și rachete cu rază lungă de acțiune.