Elevii de la o școală au întins hârtie igienică în copacii de lângă casa unui profesor. "Gluma" l-a ucis pe acesta

1 minut de citit Publicat la 09:02 10 Mar 2026 Modificat la 09:02 10 Mar 2026

Familia profesorului spune însă că nu dorește ca elevii să fie pedepsiți. Foto: Getty Images

Un profesor de liceu din statul american Georgia a murit într-un accident tragic petrecut în fața locuinței sale, după ce o farsă pusă la cale de elevii lui a scăpat de sub control, au anunțat autoritățile, potrivit BBC.

Jason Hughes, în vârstă de 40 de ani, a ieșit din casă pentru a-i surprinde pe elevii care aruncau role de hârtie igienică în copaci, o glumă destul de populară printre adolescenți.

Hughes a fost lovit accidental de una dintre mașini

Potrivit poliției, profesorul a alunecat pe asfaltul ud din cauza ploii și a căzut. În acel moment, elevii au încercat să plece în grabă de la fața locului cu două mașini. În timpul manevrei, Hughes a fost lovit accidental de una dintre mașini.

Tânărul aflat la volan, identificat drept Jayden Ryan Wallace, în vârstă de 18 ani, a fost acuzat de omor prin conducerea unui vehicul. Cu toate acestea, familia profesorului a cerut ca acuzațiile să fie retrase.

Soția lui Hughes, Laura Hughes, care predă la același liceu, a declarat pentru New York Times că profesorul era foarte apreciat de elevi.

Ea a explicat că acesta știa despre farsă și chiar aștepta momentul în care îi va prinde pe elevi.

„Era încântat și îi aștepta să îi surprindă în flagrant”, a spus ea.

Familia profesorului nu dorește ca elevii să fie pedepsiți

După accident, Wallace și alți doi elevi s-au oprit pentru a încerca să îl ajute pe profesor până la sosirea echipajelor de urgență, care l-au transportat la spital. Medicii nu au mai reușit însă să îi salveze viața.

Tânărul șofer și alți patru adolescenți de 18 ani implicați în incident au fost acuzați și de pătrundere ilegală pe proprietate privată și aruncarea deșeurilor.

Familia profesorului spune însă că nu dorește ca elevii să fie pedepsiți.

„Este o tragedie cumplită, iar familia noastră vrea să prevină o altă tragedie, aceea de a distruge viețile acestor tineri”, a declarat soția lui Hughes.

„Ar fi complet împotriva a tot ceea ce Jason a făcut în viața lui: să investească în educația și viitorul acestor copii.”

Reprezentanții districtului școlar din Hall County au transmis că profesorul va rămâne în amintirea tuturor ca „un profesor pasionat, mentor și antrenor, iubit și respectat de elevi și colegi”.