Dominic Fritz critică propunerile ministrului Marinescu pentru marile parchete: „Sunt şi nume unde şi eu am multe semne de întrebare”

Pe această listă sunt și nume care ridică „multe semne de întrebare”, potrivit președintelui USR.

„Pe lista aceasta sunt şi nume unde şi eu am multe semne de întrebare. Şi cu siguranţă lista aceasta ar fi arătat altfel dacă am fi avut un ministru al Justiţiei USR. Şi sper că la următoarele alegeri parlamentare USR va fi întărit ca să poată prelua şi alte ministere. Dar acum este perioada în care CSM dă avize şi sunt curios ce va ieşi de acolo. S-ar putea să avem surprize, că nu toţi vor primi avize. Apoi, bineînţeles că voi analiza lista finală a preşedintelui, pe care nu o cunosc", a precizat liderul USR, luni, pentru Digi 24.



Dominic Fritz a mai declarat că este de acord cu preşedintele Nicuşor Dan, conform căruia pe lista propunerilor pentru procurorii şefi se află şi nume valabile.



„De exemplu, cine este propus ca viitor şef DIICOT este un coleg din Timişoara, care acolo a făcut o treabă bună, este un profesionist, fără nicio apartenenţă sau apropiere de niciun partid, care mi se pare OK”, a spus președintele USR.

Fritz a sugerat, de asemenea, că Nicușor Dan ar putea să accepte doar o parte din aceste propuneri. „Trebuie să ascultăm foarte clar ce zice preşedintele. A spus 'cei care vor primi girul' lui. Asta nu înseamnă că toţi vor primi girul lui”, a precizat el.

Președintele Nicușor Dan a declarat, referitor la aceste propuneri, că „numirile pe care le voi semna mi le voi asuma”. De asemenea, el le-a transmis celor nemulțumiți de procurorii aleși de Marinescu că are „de o sută de ori mai multe informaţii” decât aceștia.

„Ce pot eu să vă spun este că numirile pe care le voi semna mi le voi asuma, adică procurorii care vor fi semnaţi de mine vor avea girul meu. (...) Veţi vedea rezultatele acestor numiri probabil în şase luni de la momentul în care ei vor fi numiţi, pentru că oamenii ăştia trebuie să vină, să cunoască instituţia şi să lucreze cu oamenii pe care îi găsesc acolo”, a spus Nicușor Dan.