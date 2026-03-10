Dominic Fritz a dezvăluit că vorbește cu Nicușor Dan o dată pe săptămână, într-o sală securizată: „Ce discutăm știm doar el și eu”

Președintele USR a mai spus că președintele Nicușor Dan își dorește ca USR să rămână în Coaliția de guvernare. Foto: Agerpres

Dominic Fritz a declarat că o dată pe săptămână discută cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, „toate temele zilei”. Președintele USR a spus că, pentru a se asigura că nu se scurg informații din conversația lor, discuția cu șeful statului are loc între patru ochi, într-o sală securizată, în care „garantat nu sunt microfoane”.

„Eu vorbesc cu el în fiecare săptămână despre toate temele zilei. Ne întâlnim de obicei. Vorbim și la telefon dacă e nevoie, dar cam o dată pe săptămână sunt la Cotroceni să discutăm toate temele zilei. Și este între patru ochi, într-o sală unde garantat nu sunt microfoane, așa că știm doar el și eu ce discutăm”, a dezvăluit Dominic Fritz, la Digi24.

Președintele USR a mai spus că președintele Nicușor Dan își dorește ca USR să rămână în Coaliția de guvernare. În acest context, Dominic Fritz a cerut PSD să clarifice ce vrea să facă, să rămână la guvernare sau să plece.

„Este absolut iresponsabil, totuși, în momentul în care avem un război, și presupun că o să vorbim despre asta… S-ar putea să crească din nou prețurile. În momentul în care avem instabilitate în toată zona, în acest moment, să faci pași spre aruncarea guvernării în aer… Și atenție, nu pentru a apăra vreun român, ci doar pentru a-ți apăra propriile privilegii. Asta este un lucru destul de grav”, a spus Dominic Fritz.

Președintele USR a precizat, de asemenea, că în ciuda informațiilor vehiculate în spațiul public, în cadrul şedinţelor de coaliţie liderii PSD nu le-au cerut celor de la USR să plece de la guvernare. Totuși, unii reprezentanţi PSD folosesc un limbaj „extrem de violent” şi „dezumanizant” la adresa USR, a semnalat Dominic Fritz.