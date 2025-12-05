Topul celor mai sigure țări din lume. România a căzut în clasament, lângă Botswana. Cum a ajuns acolo

România este plasată în rândul țărilor cu un nivel ridicat de siguranță, dar a pierdut două locuri. FOTO: Institutul pentru Economie și Pace

În 2025, pacea a fost amenințată de noi conflicte militare, de intensificarea tensiunilor sociale și de o degradare a siguranței economice.

Conform Indicelui Global al Păcii (IPG) din 2025, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, numărul conflictelor între state a atins cel mai înalt nivel de la cel de-al Doilea Război Mondial, încă trei izbucnind doar în acest an. Multe state au răspuns cu o militarizare sporită și cu restricții de circulație pentru cetățeni din afara țării. Totuși, în ciuda acestor statistici sumbre, unele națiuni continuă să acorde prioritate păcii și stabilității sociale, așa cum arată Clasamentul IPG, produs de Institutul pentru Economie și Pace.

Cele mai sigure și pașnice țări din lumea sunt cele care pun un accent mare pe politici sociale, protejarea mediului sau respectarea drepturilor minorităților, potrivit clasamentului IPG. Islanda, Irlanda și Noua Zeelandă domină topul celor mai sigure țări din lume.

România a coborât în clasamentul global al păcii

În acest clasament, România este plasată în rândul țărilor cu un nivel ridicat de siguranță. Cu toate acestea, țara noastră a coborât două locuri în clasamentul general al IPG din 2025, ajungând pe poziția 38, la egalitate cu Vietnamul și aproape de Botswana.

Această evoluție a României are loc în contextul în care regiunea Europei de Est și a Asiei Centrale a înregistrat o deteriorare semnificativă a păcii în 2025.

Nivelurile generale de liniște din regiune rămân scăzute, determinate în principal de conflictul dintre Ucraina și Rusia. Opt țări au înregistrat îmbunătățiri, șase au înregistrat deteriorări, printre care și România, iar una a rămas neschimbată.

Bulgaria este considerată cea mai pașnică țară din regiune, urmată la mare distanță de România.

Problema dominantă în regiune rămâne conflictul dintre Rusia și Ucraina. Cele două state sunt clasate ca cele mai puțin pașnice țări din lume conform IPG 2025.

Rusia este acum cea mai puțin pașnică țară din lume conform IPG 2025 și a înregistrat a doua cea mai mare deteriorare din regiune, după Ucraina. Rusia s-a clasat pe locul 163 în domeniul Conflict în curs de desfășurare. Nivelul său general de liniște s-a deteriorat cu 6,5% în ultimul an. Domeniul Siguranță și Securitate și domeniul Conflictului în curs de desfășurare s-au deteriorat, în timp ce domeniul Militarizării s-a îmbunătățit exclusiv datorită unei scăderi a indicatorului exporturilor de arme.

Cât privește țările clasate în fruntea clasamentului, acestea și-au păstrat în mare parte timp de aproape două decenii pozițiile, fapt ce indică stabilitatea pe termen lung, generată de politicile pașnice.

Care sunt cele mai sigure țări din lume

Topul celor 10 țări în Indexul Global al Păcii 2025 este următorul:

1. Islanda

2. Irlanda

3. Noua Zeelandă

4. Austria

5. Elveția

6. Singapore

7. Portugalia

8. Danemarca

9. Slovenia

10. Finlanda

Măsurile care asigură pacea în cele mai sigure țări din lume

Jurnaliștii de la BBC au vorbit cu locuitorii din unele dintre cele mai pașnice țări ale lumii și au identificat cum politicile sociale ale acestor state modelează viața de zi cu zi a cetățenilor și cum le conferă un sentiment unic de securitate și calm.

Islanda

Clasată pe primul loc din 2008, rămâne cea mai pașnică națiune din lume, lider în toate cele trei domenii: siguranță și securitate, conflict continuu și militarizare. Țara a înregistrat chiar o îmbunătățire a indicatorilor în acest an, mărind decalajul față de țara de pe locul doi în listă.

Pentru localnici, acest sentiment de siguranță este integrat în viața de zi cu zi. „Deși condițiile meteorologice dure, mai ales iarna, nu creează întotdeauna un sentiment de siguranță, comunitatea o face”, a spus Inga Rós Antoníusdóttir, născută în Islanda și director general al Intrepid Travel North Europe, citată de presa britanică.

„Poți merge singur noaptea, în mare parte fără griji; vei vedea bebeluși dormind liniștit în cărucioare în fața cafenelelor și magazinelor, în timp ce părinții lor se bucură de o masă; iar poliția locală nu poartă arme.”

Inga atribuie politicilor țării în materie de egalitate de gen, de top la nivel mondial, faptul că le-au permis femeilor să se simtă în siguranță. „Egalitatea de șanse și sistemele sociale robuste creează o societate mai dreaptă și mai sigură pentru toată lumea”, a spus ea.

Irlanda

Deși marcată de conflicte de-a lungul sfârșitului secolului al XX-lea, Irlanda de astăzi continuă să pună pacea în prim-plan. A primit scoruri deosebit de mari pentru reducerea militarizării de la an la an și s-a clasat printre țările cu cele mai puține conflicte interne și internaționale în desfășurare. De asemenea, s-a plasat în top 10 pentru siguranța și securitatea societății, cu percepții scăzute ale criminalității și violenței.

Acest sentiment se extinde în întreaga țară pentru locuitori. „Un profund sentiment de comunitate și prietenie te face să te simți binevenit și în largul tău, indiferent dacă te afli într-un oraș mic sau într-un oraș mare”, a spus Jack Fitzsimons, rezident din Kildare și director de experiențe la Castelul Kilkea. El constată că sistemele puternice de sprijin social și concentrarea pe bunăstarea comunității reduc, de asemenea, inegalitatea și tensiunea. „Oamenii au grijă unii de alții aici”, a adăugat el. „Este genul de loc în care poți cere ajutorul unui străin și acesta va face tot posibilul pentru tine.”

Pe scena globală, țara menține o neutralitate militară (ceea ce o împiedică să fie membru oficial al NATO, una dintre cele patru țări europene fără a fi membru) și o preferință pentru utilizarea diplomației pentru a rezolva conflictele. Pe plan intern, țara prioritizează conservarea peisajelor și a siturilor sale culturale și se asigură că turiștii se simt întotdeauna bineveniți.

Noua Zeelandă

Anul acesta, Noua Zeelandă a urcat două locuri, ajungând pe locul trei, datorită îmbunătățirilor în domeniul siguranței și securității, precum și a numărului mai mic de demonstrații și impacturi legate de terorism.

Fiind o națiune insulară din Pacific, geografia Noii Zeelande îi oferă protecție naturală împotriva conflictelor externe, dar politicile sale interne oferă și locuitorilor un sentiment de pace. „Legile armelor din Noua Zeelandă sunt printre cele mai stricte din lume, ceea ce contribuie absolut la sentimentul de siguranță”, a declarat Mischa Mannix-Opie, directoarea experienței clienților la firma de relocare Greener Pastures. Ea observă că este un loc unde copiii merg pe jos la școală, oamenii își lasă ușile descuiate, iar șoferii se vor opri pentru a ajuta dacă un vehicul este defect pe marginea drumului. „Există o încredere generală în ceilalți și în sistemele din jurul tău, ceea ce creează un adevărat sentiment de comunitate în viața de zi cu zi.”

Dincolo de puternica plasă de siguranță socială și de accesul la asistență medicală universală, neozeelandezii își prețuiesc legătura cu natura, fie că este vorba de plimbări pe plajă, drumeții în sălbăticie sau un pahar de vin sub stele, spune Mannix-Opie. Sentimentul de comunitate înseamnă, de asemenea, o mulțime de festivaluri și evenimente pentru toate vârstele, cu accent pe medii prietenoase cu familiile. Deși mulți vizitatori vin pentru peisaj, adesea sentimentul de siguranță și apartenență la comunitate este cel care lasă o impresie de durată.

„Dincolo de peisajele de carte poștală, Noua Zeelandă are o adevărată profunzime.” „Oamenii sunt autentici, cultura maori este bogată și omniprezentă, iar ritmul mai lent al vieții îți poate schimba cu adevărat perspectiva”, a spus Mannix-Opie. „Un client mi-a spus că, deși Noua Zeelandă este frumoasă, poporul nostru este superputerea noastră.”

Austria

Austria a coborât un loc anul acesta, ajungând pe locul patru, dar a rămas totuși clasată pe primele locuri în toate domeniile. La fel ca Irlanda, Austria adoptă o politică de neutralitate impusă de constituție, împiedicând-o să se alăture alianțelor militare precum NATO. Acest lucru permite țării să își concentreze atenția și resursele pe plan intern.

„Politica de neutralitate a Austriei, care durează de decenii, înseamnă că națiunea investește în poporul său, în loc de conflicte”, a declarat Armin Pfurtscheller, proprietarul SPA-Hotel Jagdhof. „O plasă de siguranță socială puternică, asistență medicală de clasă mondială „și o educație excelentă promovează stabilitatea și încrederea.” El locuiește în Neustift, în Valea Stubai, unde spune că oamenii se plimbă de-a lungul râului Ruetz la miezul nopții, casele sunt lăsate descuiate, iar bicicletele stau nelegate în fața cafenelelor. „Siguranța nu este doar o statistică, ci așa se simte viața.”

Singapore

Menținându-și poziția pe locul șase, orașul-stat Singapore este singura țară asiatică din top 10 (Japonia și Malaezia ocupă locurile 12 și, respectiv, 13). Se clasează deosebit de sus în ceea ce privește siguranța și securitatea, chiar dacă menține unul dintre cele mai ridicate niveluri de cheltuieli militare pe cap de locuitor din lume, depășit doar de Coreea de Nord și Qatar.

Lipsa conflictelor continue și a securității interne duc la un puternic sentiment de siguranță pentru majoritatea locuitorilor. „Merg pe jos noaptea târziu și nu mi-e frică.” „Mersul pe jos spre casă nu este copleșitor sau marcat de anxietate, așa cum este în majoritatea orașelor mari”, a declarat rezidenta Xinrun Han. „Există 100% confort și încredere reciprocă în sistem, ceea ce creează un mediu calm, grijuliu și pașnic.”

Deși poziția conservatoare a Singaporei privind protecția LGBT+ limitează unele libertăți, căsătoria între persoane de același sex fiind încă interzisă, progresul social este vizibil prin evenimente precum festivalul Pink Dot, aflat în plină expansiune. Mulți au raportat că se simt în siguranță.