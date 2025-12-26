Accident grav în a doua zi de Crăciun, pe un drum din Bistriţa-Năsăud: Doi oameni au murit, iar al treilea este în stare critică

În accidentul mortal din judeţul Bistriţa-Năsăud au fost implicate două autoturisme. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Tragedie în a doua zi de Crăciun, pe un drum din Bistriţa-Năsăud. Un accident grav a avut loc în zorii zilei de vineri, iar doi oameni şi-au pierdut viaţa, au anunţat oficialii de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. O a treia persoană a suferit răni grave, iar autorităţile au spus că starea sa este critică. Poliţiştii au deschis o anchetă şi urmează să afle care au fost cauzele în care s-a produs incidentul rutier.

Accidentul tragic a avut loc în această dimineaţă pe DN 17, în localitatea Prundu Bârgăului, aflată în județul Bistrița-Năsăud, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent. Impactul a fost atât de puternic, încât doi oameni au murit, iar un al treilea se află în stare critică.

Pompierii au intervenit imediat cu echipaje de descarcerare și terapie intensivă mobilă pentru extragerea victimelor. În zona tragediei circulaţia a fost blocată pentru mai mult de o oră. Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat de groaznicul accident.

Reprezentanţii Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române au mai transmis în această dimineaţă că pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, nu sunt semnalate precipitații, carosabilul este uscat, valorile de trafic fiind reduse.

"Înainte de a porni în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologice și la restricțiile impuse pe traseul pe care-l aveți de parcurs!

Asigurați-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să puteți efectua orice manevră în condiții de siguranță, folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei!", au mai menţionat cei de la IGPR.