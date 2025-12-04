Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare

2 minute de citit Publicat la 14:52 04 Dec 2025 Modificat la 15:11 04 Dec 2025

Ștefania Szabo, medic chirurg și director medical la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Sursa foto: Facebook/ Szabo Ștefania

Misterul se adâncește, după mai bine de o lună de la moartea Ștefania Szabo, medic chirurg și director medical la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Primele concluzii ale autopsiei aduc clarificări importante, dar ancheta rămâne deschisă, potrivit presei locale.

Potrivit raportului medico-legal, decesul ar fi survenit în jurul orei 01:00, la scurt timp după ce doctorița ar fi efectuat ultimul consult - între 00:00 și 00:30 - și s-ar fi retras apoi singură în camera de gardă.

Contrar ipotezelor vehiculate inițial, inclusiv de către colegii ei, privind un posibil infarct sau AVC provocat de epuizare, specialiștii legiști nu au identificat modificări sau leziuni care să susțină un eveniment cardiovascular sau neurologic. În schimb, au constatat că plămânii ei „au rămas fără aer”.

În camera de gardă, anchetatorii au găsit o seringă goală şi mai multe cutii cu sedative sau calmante puternice - administrarea unei substanțe extrem de toxice fiind avută în vedere de anchetatori.

Deși autopsia a fost finalizată, dosarul nu s-a încheiat: ancheta continuă pentru a stabili exact cum s-a ajuns ca plămânii să rămână fără aer şi ce rol a avut substanța găsită în corpul ei - pentru aceasta, se aşteaptă încă rezultatele analizelor toxicologice.

La finalul lunii octombrie, surse din anchetă au declarat, pentru Antena 3 CNN, că s-a constatat prezența acelui anestezic extrem de puternic în corpul doctoriței.

Doctorița Ștefania Szabo era moartă de aproximativ cinci ore când a fost găsită, în dimineața zilei de 28 octombrie 2025, de o asistentă care auzea soneriile și alarmele telefonului din camera de gardă.

Unul dintre colegii doctoriței ar fi recunoscut că, înainte ca Ștefania Szabo să moară, i-a dat o doză din acest anestezic puternic din stocul de urgență de la Unitatea de Primiri Urgențe.

Anchetatorii au deschis un dosar penal In rem pentru ucidere din culpă. Biroul doctoriței a fost sigilat, iar de acolo au fost ridicate mai multe probe importante.

De ce autopsia nu poate stabili dacă un medicament sau o substanța a provocat decesul cuiva

Necropsia arată schimbările anatomice, nu cauza biochimică a morții. În acest caz, poate arăta că plămânii au rămas fără aer dar nu poate stabili ce a provocat asta.

Autopsia clasică evidențiază modificări vizibile: hemoragii, leziuni, boli ale organelor.

Intoxicațiile medicamentoase însă pot să nu lase urme anatomice evidente – moartea poate fi produsă prin:

oprirea respirației

tulburări de ritm cardiac

depresie a SNC

Aceste mecanisme nu lasă leziuni fizice clare.

Analizele toxicologice suplimentare sunt esențiale

Pentru a demonstra că un medicament a provocat moartea este nevoie de:

analize de sânge, urină, păr

analize ale lichidelor biologice prelevate la autopsie

detectarea metabolitilor medicamentului

corelarea cu dozele toxice cunoscute

Fără aceste teste, necropsia singură poate să nu explice cauza.