Surse: Ce substanțe a cerut Ștefania Szabo de la farmacia spitalului, înainte să moară. Lângă ea a fost găsită și o branulă

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită moartă în camera de gardă. Foto: Facebook/Stefania Szabo

Sunt momente cumplite la Spitalul Județean de Urgență din Buzău, unde directorul medical al unității a fost găsit fără suflare în această dimineață. Ștefania Szabo avea 37 de ani, iar colegii povestesc că ajungea într-o singură gardă să lucreze și 32 de ore. Mai mult, atunci când a fost descoperit trupul neînsuflețit al femeii, a fost găsită și o branulă, iar personalul medical spune că aceasta era văzută des cu perfuzii din cauza epuizării. Totuși, potrivit unor surse din anchetă, medicul ceruse acum de la farmacia spitalului mai multe substanțe, unele pentru anestezie, altele calmante, foarte puternice și opioide. A spus că sunt pentru un pacient, însă nu a mai ajuns în salonul acestuia cu substanțele respective.

Ștefania Szabo ar fi avut un ultim consult în noaptea trecută, în jurul orei 12:30, apoi a mers la camera de gardă, unde, aproape șase ore mai târziu, a fost găsită fără suflare.

Acesteia îi suna alarma în continuu, așa că asistentul a intrat să vadă ce se întâmplă exact. În momentul în care a pătruns în interior, medicul era căzut la pământ. Teoretic, Ștefania Szabo se odihnea la camera de gardă de pe secția Chirurgie.

Aceasta urma să iasă din gardă la ora 8 dimineața. Apropiații spun că nu suferea de vreo boală și nici nu ar fi avut alte probleme care să o determine să recurgă la un gest necugetat. Însă toți colegii ei merg spre o singură pistă: epuizarea.

„Sunteți supraîncărcați cu tot ceea ce înseamnă activitatea dvs.

Din păcate, astea sunt vremurile pe care le trăim. Unii pot rezista, unii pot cere ajutor, dar sunt și unii care pot cumva ceda. Eu regret această pierdere și îmi doresc ca, în perioada următoare, să fim toți sănătoși”, a declarat Sorin Pătrașcu, manager SJU Buzău.

Ștefania mergea de multe ori pe holurile spitalului cu o perfuzie

„Doamna doctor era unul dintre medicii care aveau minim șapte gărzi pe lună de efectuat, plus activitatea pe secție, plus activitatea medicală în cadrul spitalului. Orice zi era foarte încărcată”, a mai declarat Sorin Pătrașcu.

„Ștefania făcea în fiecare lună cel puțin șapte gărzi, deși funcția de conducere nu o obliga. Mă rog, are dreptul să nu facă gărzi, dar pentru că suntem puțini, pentru că volumul de muncă e foarte mare și pentru că pacienții trebuie ajutați, Ștefania făcea șapte gărzi”, a declarat Oana Goidescu, medic primar Chirurgie Generală.

Colegii povestesc că, pentru a face față oboselii, Ștefania mergea de multe ori pe holurile spitalului cu o perfuzie, cel mai probabil cu substanțe energizante. Chiar și în această dimineață, când a fost descoperit trupul neînsuflețit, a fost găsită o branulă.

Potrivit unor surse, ceruse de la farmacia spitalului mai multe substanțe, justificând că sunt pentru un pacient. Acesta, însă, nu a primit tratamentul respectiv.

„Am fost de multe ori în situația de a o vedea cu cateter la mână, la serviciu, epuizată. I-am spus să meargă acasă, iar dumneaei a refuzat, spunând că are treabă și trebuie să intre în sală. Era bolnavă și alegea să rămână aici. Nu pleca acasă. Se vedea pe ea că se simte rău”, a declarat Grațiela Constantin, asistent medical.

Ștefania Szabo a fost director medical al Spitalului Județean Buzău din decembrie 2021.

Fără a fi însă obligată, a ales să facă șapte gărzi pe lună, ceea ce înseamnă că, uneori, își petrecea la serviciu mai mult de 30 de ore.

Ieri, directorul medical a oferit o reacție presei, ca urmare a unor acuzații aduse de o mamă care acuză cadrele medicale de neglijență și de lipsă de empatie, și spune că fetița ei a așteptat două ore pentru a fi internată.

Anchetatorii vorbesc despre un caz atipic. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, care se află acum pe masa Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. În prezent, sunt analizate mai multe ipoteze care ar fi putut duce la tragedie. Au fost prelevate probe, iar cei care au avut contact cu Ștefania Szabo în ultimele ore de viață ajung la audieri.