Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă. Avea doar 37 de ani

<1 minut de citit Publicat la 08:53 28 Oct 2025 Modificat la 08:55 28 Oct 2025

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită moartă în camera de gardă. Foto: Facebook/Stefania Szabo

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită decedată, marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.

Ștefania Szabo avea 37 de ani pe care îi împlinise pe data de 1 octombrie și ocupa funcția de director al unității sanitare din 2021.

Managerul spitalului, Sorin Pătrașcu, a povestit că descoperirea a avut loc cu puțin timp înaintea orei 06:00, când dr. Szabo se odihnea la camera de gardă de pe secția Chirurgie.

Pentru că alarma îi suna încontinuu, un angajat al secției ar fi intrat să vadă ce se întâmplă, moment în care a găsit-o fără viață, a mai relatat managerul spitalului pentru reporterbuzoian.ro.

Deocamdată, nu se știe care este cauza decesului.

Luni, dr. Ștefania Szabo a fost prezentă la inaugurarea extinderii secției de pneumologie a Spitalului Județean de Urgență Buzău, unde a vorbit despre cea mai recentă reclamație la adresa spitalului.