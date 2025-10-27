Acuzații grave aduse medicilor de la UPU Buzău: „I-au învinețit mâinile și și-au bătut joc de copilul meu de 2 luni”

Copilul a fost transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală / Sursa foto: Getty Images

Valul de gripă şi viroze dublează timpii de aşteptare în Unităţile de Primiri Urgenţe (UPU). Spitalele din Capitală şi din ţară primesc zilnic sute de copii cu febră înaltă, tuse severă şi probleme de respiraţie. În Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalul Judeţean Buzău a ajuns recent şi o mamă cu fetiţa ei de 2 luni din cauza febrei şi a convulsiilor. Tânăra acuză cadrele medicale de neglijenţă şi de lipsă de empatie şi spune că fetiţia ei a aşteptat 2 ore pentru a fi internată, deşi îşi pierduse starea de conștienţă. Acuzaţiile sunt însă negate de reprezentanţii spitalului care au demarat o anchetă administrativă.

Paula a ajuns cu fetiţia ei la Spitalul Judeţean Buzău din cauza febrei şi a convulsiilor. Femeia se plânge că a fost ignorată de unele cadre medicale care i-au făcut copilei anumite proceduri medicale complexe fără acordul ei.

„Stăteam lângă ușă, nu mă lăsau să intru pentru că spuneau că agit copilul. I-au învinețit mâinile și și-au bătut efectiv joc de copilul meu de 2 luni. După care am așteptat 2 ore să vină medicul de gardă, doar ca să se uite la ea, nici măcar să o consulte.

Nu a primit niciun tratament pentru convulsii, a primit doar pentru febră - febră care nu îi scădea. Ei, neavând medic neurolog ca să îi vadă creierul (pentru că făcuse convulsii musculare), m-au ținut acolo o zi și o noapte”, a declarat Paula Frunzeu, mama fetiței de 2 luni.

Reprezentanţii Unităţii Medicale neagă acuzaţiile şi spun că au demarat o anchetă administrativă.

„Într-adevăr, era febrilă, nu a prezentat convulsii în UPU. S-a inițiat tratamentul cu paracetamol. Tot actul medical a fost permis de mamă.

Aceasta a semnat consimțământul”, a declarat Szabo Ștefania, director medical la Spitalul Judeţean Buzău.

Spitalele de pediatrie şi cele de Boli Infecţioase, cele mai aglomerate

După multe insistenţe, copilul a fost transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală. Fetiţa de 2 luni este acum bine şi a fost deja externată.

Timpii de aşteptare au crescut însă în toate spitalele de urgenţă din cauza valului de gripă şi viroze. Cele mai aglomerate sunt spitalele de pediatrie şi cele de Boli Infecţioase, inclusiv cele din Capitală.

„Cel puțin 50% dintre copiii care ajung într-un spital de urgență prezintă simptome specifice infecțiilor respiratorii acute și ne referim aici la febră înaltă sau tuse severă, astfel că timpii de așteptare s-au dublat în prezent față de luna trecută”, a transmis Cristina Șetfan, reporter Antena 3 CNN.

De aceea, pacienţii care ajung la urgenţă pot aştepta ore bune pentru a fi preluaţi. Cei încadraţi însă la codul roşu ar trebui să fie preluaţi imediat.

„Gravitatea pe care noi ca medici o considerăm este aceea de insuficiență respiratorie, hipertensiune arterială, traumă, accidentele rutiere, convulsiile, alterarea stării de conștiență, pierderea ei”, a declarat Alina Antohem medic UPU Spitalul Marie Curie.

Problemele minore care nu necesita intervenţie imediată sunt încadrate la codul alb, iar asta înseamnă că timpii de aşteptare sunt mari, mai ales în sezonul rece.