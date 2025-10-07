Șoferii care iau anumite medicamente pentru răceală și gripă pot rămâne fără permis de conducere. Ce pastile sunt interzise la volan

Şoferii care răcesc şi iau anumite medicamente pot ieși pozitiv la drug test. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Poliția Română

Şoferii care răcesc şi iau anumite medicamente pot rămâne fără permisul de conducere cel puţin 72 de ore. Cele mai multe medicamente pentru viroze sau gripă conţin pseudoefedrină, efedrină sau codeină, substanţe care duc la un rezultat pozitiv în urma testării în trafic.

Cei care trec printr-o astfel de situaţie se pot trezi însă cu un rezultat pozitiv chiar şi la prima analiză de laborator. Asta înseamnă că ar putea aştepta aproximativ 3 luni pentru a-şi recupera permisul de conducere. Medicamentele pentru răceala interzise la volan au, de regulă, pe cutie inscripţionat un triunghi de culoare roşie.

„(Șoferul) este adus la Institutul Național de Medicina Legală în București sau la cea mai apropiată unitate sanitară în țară unde se recoltează probe biologice, o probă de sânge și o probă de urină. Conform legislației în vigoare, se face o testare rapidă în cadrul laboratorului și se stabilește dacă există sau nu există substanțe psihoactive.”, a explicat, pentru Antena 3 CNN, Mihnea Costescu, medic INML.

Probele vor fi lucrate în aproximativ 72 de ore, timp în care şoferii rămân fără permisul de conducere.

„Dacă persoana este negativă la acest test i se redă carnetul de conducere. Dacă este însă pozitivă, urmează să facem următoarea etapă de analiză și să facem o determinare cantitativă a acestor substanțe.”, e precizat sursa citată.

Risc de dopaj accidental în cazul medicamentelor analgezice fără rețetă pentru dureri de cap

Nu de puţine ori aparatele de laborator indică un rezultat pozitiv chiar şi în cazul substanţelor medicamentoase.

Cei care iau medicamente pentru răceala pot avea un test pozitiv chiar și la prima analiză calitativă de laborator. În aceste condiții, persoana respectivă își poate recupera permisul de conducere în aproximativ 3 luni.

Situaţia se complică dacă şoferii depăşesc dozele recomandate în prospect. Acei şoferi se pot alege şi cu dosar penal.

„Dacă vorbim despre o cantitate mai mare care depășește limita terapeutică, se poate încadra la consumul de substanțe, pentru că înseamnă că persoana le utilizează în alte scopuri decât cele terapeutice.”, spune medicul de la INML.

Medicamentele interzise la volan au de regulă un semn special pe cutie care ne atenţionează că anumite substanțe ne pot influenţa capacitatea de a conduce.

„Aceste medicamente pot rămâne în organism până la 72h, până la eliminarea completă. Problema de risc de dopaj accidental, este în cazul medicamentelor analgezice fără rețetă pentru dureri de cap, care oricum au acel triunghi, deci ne atenționează. Ar trebui să fim atenți la acel triungi.”, a precizat, la Antena 3 CNN, Beatrice Speteanu, farmacist.

Dacă nu găsim niciun semn pe cutie, specialiştii ne îndeamnă să citim cu atenţie prospectul medicamentelor înainte de a ne urca la volan.