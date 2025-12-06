Poate Japonia să-și salveze celebrii "monştrii de zăpadă"? O minune naturală unică este pe cale de dispariţie

Cercetările recente indică faptul că "monștrii" devin mai subțiri. Foto: Getty Images

În fiecare iarnă, versanții superiori ai Muntelui Zao din nordul Japoniei, una dintre cele mai cunoscute zone de schi ale țării, se transformă. Brazii acoperiți de o gheață și zăpadă se transformă în figuri fantomatice cunoscute sub numele de "juhyo" sau "monștri de zăpadă". Juhyo se formează doar în condiții atmosferice excepțional de rare, apărând atunci când vânturile puternice și persistente de iarnă transportă picături de apă suprarăcite care îngheață la contactul cu copacii Aomori todomatsu, mereu verzi, stratificându-se treptat în gheață, scrie BBC News.

Pe Muntele Zao, aceste formațiuni apar în timpul unor vânturi susținute dinspre vest, cu temperaturi ale aerului la suprafață între -6,3 grade Celsius și -0,1 grade, și un conținut neobișnuit de ridicat de apă lichidă în nori. În aceste condiții precise, bruma se îngroașă pe partea expusă vântului copacilor în creste suprapuse, cunoscute sub numele de "cozi de creveți", formele distinctive care se grupează pentru a forma figurile impunătoare juhyo.

"Deoarece astfel de condiții meteorologice și ecologice precise se întâlnesc în foarte puține locuri, monștrii de zăpadă de pe Zao sunt un fenomen aproape unic în nordul Japoniei", spune Fumitaka Yanagisawa, profesor emerit de geochimie care studiază juhyo la Universitatea Yamagata.

"Monștrii de zăpadă" sunt cea mai mare atracție de iarnă din zona Zao, un lanț muntos care se află între prefecturile Yamagata și Miyagi din Japonia și atrage anual zeci de mii de vizitatori.

Însă cercetările recente indică faptul că "monștrii" devin mai subțiri.

În august 2025, o echipă de cercetare condusă de Yanagisawa a anunțat descoperiri care au cuantificat ceea ce localnicii observau de mult timp. Analizând fotografii din unghiuri identice ale vârfului Zao, făcute din 1933 încoace, echipa a măsurat grosimea figurilor pe o scară de șase puncte. Constatările, care nu au fost încă publicate într-o revistă științifică, indică o subţiere a celebrelor forme Juhyo.

"În anii 1930, vedeam juhyo cu un diametru de cinci până la șase metri. În deceniile postbelice, acestea aveau adesea doi până la trei metri. Din 2019, multe au o jumătate de metru sau mai puțin. Unele sunt abia coloane", spune Yanagisawa.

Cauza este dublă, susţine el: o climă care se încălzește și o pădure atacată. Arborele gazdă, Aomori todomatsu, a suferit o epidemie de molii în 2013, care i-a dezbrăcat acele. Gândacii de scoarță au urmat în 2015, săpând în trunchiurile slăbite. Oficialii din Yamagata raportează că aproximativ 23.000 de brazi, aproximativ o cincime din arborii prefecturii, au murit. Cu mai puține crengi și frunze, există puțină suprafață pe care zăpada și gheața să se poată forma.

Un alt studiu din 2019 a constatat că în orașul Yamagata din apropiere, temperaturile medii din decembrie până în martie au crescut cu aproximativ 2 grade Celsius în ultimii 120 de ani.

"Peisaje unice se pierd deja din cauza schimbărilor climatice", spune Akihiko Ito, ecologist specializat în păduri și schimbări climatice la Universitatea din Tokyo.

Cercetările arată că încălzirea climatică și fenomenele meteorologice extreme din Japonia dăunează deja multora dintre pădurile sale montane înalte. "Schimbările sezoniere din primăvară și toamnă pot dăuna frunzelor, iar infestările cu insecte se extind. Aceşti factori de stres pot reduce creșterea și densitatea pădurilor", spune Ito. În zonele alpine ale Japoniei, temperaturile au crescut mai rapid decât media globală începând cu anii 1980. "În scenariile în care schimbările climatice continuă să avanseze semnificativ până la sfârșitul acestui secol, este posibil ca în iernile mai calde decât de obicei, juhyo să nu se mai formeze deloc", spune Ito. Amenințarea a determinat luarea de măsuri în Yamagata. În martie 2023, prefectura a lansat Conferința de Renaștere Juhyo – un consiliu permanent care reunește cercetători, oficiali, companii locale și locuitori pentru a coordona eforturile pe termen lung de restaurare a pădurilor de brad și de conservare a "monștrilor de zăpadă" de pe Muntele Zao. Formaţiunile Juhyo nu sunt doar un spectacol natural, ci și un pilon al economiei locale. "Afluxul de turiști susține hotelurile, restaurantele și magazinele de suveniruri din întreaga zonă. Dacă Juhyo ar dispărea, ar fi o lovitură uriașă", spune Genji Akiba, director adjunct al Asociației de Turism Zao Onsen. "Renașterea este o dorință puternică a cetățenilor noștri. Deoarece durează între 50 și 70 de ani pentru ca acești brazi să se maturizeze, cheia este menținerea conservării de-a lungul generațiilor. Avem nevoie de răbdare și continuitate", spune Yoko Honma, specialistă în conservare la divizia de natură a prefecturii Yamagata. Din 2019, biroul silvic local a transplantat peste 190 de puieți regenerați natural de pe versanții mai mici în zona de vârf din apropierea stației de telecabină. În Murayama, la aproximativ 20 km nord-vest de Zao, elevii de la un curs de silvicultură și științe ale mediului de la Liceul Tehnic Murayama au acceptat și ei provocarea de a reînvia brazii. Din 2022, elevii plantează copaci Aomori todomatsu și studiază cum să înmulțească și să protejeze specia. Împreună cu personalul de la Oficiul Forestier Yamagata, ei vizitează Muntele Zao pentru a colecta puieți tineri de brad și a-i aduce înapoi la școală pentru cercetare. Acolo, cultivă tulpini prin butași și experimentează metode de înmulțire artificială și producere eficientă de puieți. "A fost o provocare. Când semințele pe care le-am semănat în ploaie torențială au încolțit în sfârșit, am simțit atât ușurare, cât și entuziasm. Dar a fost sfâșietor să constat că unele parcele fuseseră avariate de șoarecii de câmp, care mâncaseră lăstarii tineri", spune Rin Oizumi, studentă în anul doi la acest curs. Studenții au efectuat, de asemenea, experimente preliminare folosind ramuri ale unei specii de brad înrudite, care au demonstrat o germinare reușită. Kanon Taniai, colega de clasă a lui Oizumi, își amintește că a văzut din ce în ce mai mulți copaci căzuți sau morți pe măsură ce ea și alți elevi se apropiau de vârf într-o zi din iulie 2024. "M-a întristat foarte tare. Cultivarea răsadurilor este o muncă grea, dar vrem să facem tot ce putem pentru a readuce Muntele Zao la viață", a spus Taniai. Pentru Taniai, protejarea Juhyo înseamnă transmiterea moștenirii lor generației următoare. "Sunt numiți monștri de zăpadă pentru că nimic altceva nu seamănă cu ei. Vreau ca lumea să-i vadă și să simtă cât de specială este natura Japoniei", spune ea.