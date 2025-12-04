Țările din UE care vorbesc cel mai bine engleza ca limbă străină. România stă foarte bine la acest capitol

Olanda își păstrează titlul de țara cu cea mai bună competență în limba engleză ca limbă străină. Foto: Getty Images

Engleza continuă să fie limba internațională de comunicare, însă un nou raport arată că, în rândul cetățenilor UE, exprimarea în limba engleză lasă de dorit în mai multe țări. România stă foarte bine la acest capitol, potrivit Euronews.

Olanda își păstrează titlul de țara cu cea mai bună competență în limba engleză ca limbă străină, pentru al șaptelea an consecutiv, potrivit celui mai recent clasament EF English Proficiency Index. Chiar dacă scorul său global a scăzut cu 12 puncte față de anul trecut, rămâne pe primul loc, cu 624 de puncte.

Croația și Austria completează podiumul, ambele țări înregistrând creșteri ale scorurilor, cu 10, respectiv 16 puncte față de 2024.

În total, 12 state membre ale Uniunii Europene se află în categoria de „competență foarte ridicată”, ceea ce înseamnă că vorbitorii pot utiliza nuanțe ale limbii în conversații sociale, pot citi texte dificile fără probleme și pot negocia un contract cu un vorbitor nativ.

În această categorie se încadrează și România, cu 605 puncte.

La polul opus, Italia, Cipru și Franța obțin cele mai slabe rezultate dintre țările UE, fiind încadrate în categoria de „proficiență moderată”. În această grupă se află cinci state: Lituania, Spania, Franța, Cipru și Italia, unde oamenii pot participa la ședințe în domeniul lor, pot înțelege versurile pieselor în limba engleză și pot redacta e-mailuri profesionale pe subiecte familiare.

Clasamentul EF pentru 2025 se bazează pe testele susținute de 2,2 milioane de adulți din 123 de țări și regiuni.

În Uniunea Europeană, engleza a fost cea mai studiată limbă străină în învățământul liceal, atât teoretic, cât și profesional, în 2023. Conform Eurostat, 96% dintre elevii de liceu teoretic și 80,1% dintre cei din învățământul profesional au studiat engleza.

În ciuda popularității sale în școli, persistă diferențe clare între competențe și categorii de populație. În toate statele europene, lectura și ascultarea sunt abilitățile cele mai dezvoltate, în timp ce vorbirea și scrierea rămân mai slabe.

Studiul mai arată și existența unui decalaj de gen: între 2014 și 2025, competența în limba engleză a crescut cu 40 de puncte în rândul bărbaților și cu doar 20 în rândul femeilor.

Tinerii de 18-20 de ani sunt singura categorie de vârstă din Europa la care nivelul de engleză a scăzut în ultimul deceniu, iar în 2025, mai multe țări au înregistrat noi declinuri decât progrese în rândul acestei grupe.

Cum schimbă inteligența artificială modul în care învățăm engleza?

Aproximativ 2 miliarde de oameni vorbesc limba engleză și au învățat-o în momente și în moduri diferite, de la profesorul tradițional din clasă, la cursuri pe video și aplicații cu vocabular gamificat.

Pe lângă ascensiunea instrumentelor de traducere automată, studiile arată că utilizarea inteligenței artificiale în educație este în continuă creștere.

„Piața de învățare a limbii engleze trece printr-o transformare fără precedent, pe măsură ce AI alimentează aplicații mobile și platforme online tot mai sofisticate”, spune Christopher McCormick, directorul departamentului de evaluare al EF.

Potrivit EF, AI poate revoluționa examenele de engleză prin corectarea automată, rapidă și precisă a exercițiilor de scriere și vorbire, prin generarea de idei, proiectarea de lecții și actualizarea materialelor.

Specialiștii avertizează însă că acest progres trebuie însoțit de ghiduri clare, folosire responsabilă și conștientizarea potențialelor riscuri.