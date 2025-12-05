Cel mai tânăr jucător de șah din lume e la grădiniță. Are doar 3 ani și deja are un rating uriaș

Sarwagya Singh Kushwaha are doar trei ani, șapte luni și 20 de zile. Foto: Facebook

Sarwagya Singh Kushwaha, un copil de doar trei ani, șapte luni și 20 de zile, a devenit cel mai tânăr jucător de șah din lume care obține un rating oficial FIDE, scrie The Guardian.

Micuțul a depășit recordul stabilit anul trecut tot de un indian, Anish Sarkar, care avea trei ani, opt luni și 19 zile când a intrat în clasamente, în noiembrie.

Kushwaha este înscris la grădiniță în statul indian Madhya Pradesh și are deja un rating rapid de 1.572. Pentru a primi un rating FIDE, un jucător trebuie să învingă cel puțin un adversar care are deja rating.

Ratingul reprezintă o evaluare a nivelului unui jucător, calculată pe baza rezultatelor sale, și nu trebuie confundat cu un clasament oficial. De exemplu, numărul 1 mondial în șah rapid este Magnus Carlsen, cu un rating de 2.824.

„Este o mare mândrie și onoare pentru noi că fiul nostru a devenit cel mai tânăr jucător de șah din lume cu un rating FIDE,” a declarat tatăl băiatului, Siddharth Singh, pentru postul indian ETV Bharat. „Ne dorim să devină mare maestru”.

Pentru a intra în istorie, Kushwaha a reușit să învingă trei jucători cu rating FIDE în competiții organizate în statul său și în alte regiuni ale Indiei.

India este una dintre cele mai puternice națiuni din șahul mondial și a dat numeroși mari maeștri, inclusiv pe noul campion mondial Gukesh Dommaraju și pe de cinci ori câștigătorul Cupei Mondiale, legendarul Viswanathan Anand.