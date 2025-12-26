Ce cadouri le-a oferit premierul italian Giorgia Meloni miniştrilor săi, de Crăciun

Premierul italian Giorgia Meloni le-a oferit tuturor membrilor cabinetului câte un cadou, alegând produse fabricate în Italia. Sursa foto: captura Instagram/giorgiameloni

De sărbători, Giorgia Meloni le-a oferit miniștrilor săi cadouri fabricate în Italia: accesorii şi obiecte semnate Campo Marzio, o tavă pentru depozitat obiecte marca Ginori și un difuzor cu arome de cameră. Pe de altă parte ministrul Agriculturii şi Suveranităţii Alimentare din Itaia Francesco Lollobrigida le-a oferit tuturor miere italiană.

În această perioadă de sărbători, miniştrii cabinetului Meloni au făcut schimb de cadouri. Premierul italian Giorgia Meloni le-a oferit tuturor membrilor cabinetului câte un cadou, alegând produse fabricate în Italia pentru a da un bun exemplu și a sublinia încă o dată importanța ingeniozității și măiestriei ţării sale, relatează Il Messaggero.

„Nu-l deschideți! Este o surpriză.”, le-ar fi spus Meloni, dar miniştrii nu au ascultat-o. Anul trecut, prim-ministrul italian le oferise membrilor cabinetului său un mic cadou culinar: un borcan de Nutella, împachetat cu o fundă.

Anul acesta, miniștrii au primit pachete semnate Campo Marzio, o companie romană care ambalează produse de design strict Made in Italy de peste 80 de ani. Înăuntru se aflau tăvi pentru depozitat diverse obiecte, din porțelan de la Ginori, un model emblematic de porțelan italian vechi de secole, renumit și în străinătate, cu o imagine a Bisericii San Miniato al Monte din Florența. Și, de asemenea un difuzor elegant de parfumuri pentru casă.

Dar, pe lângă pachetul din partea Giorgiei Meloni, miniştrii au primit un al doilea pachet de Crăciun. Acesta a fost semnat de ministrul Agriculturii și Made in Italy, Francesco Lollobrigida şi conţinea un borcan de miere, de producţie italiană, a cărei proveniență nu este cunoscută.

„Vă urez vouă și familiilor voastre Crăciun fericit”, a încheiat Meloni ședința de cabinet.