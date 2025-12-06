După scandalul cu firma Tod’s, încă 13 case de modă de lux sunt anchetate. Carabinierii au descins la Prada, Gucci, Versace și D&G

Cazurile descoperite de Parchetul din Milano în industria modei nu erau izolate Sursa foto: Getty images (poza cu caracter ilustrativ)

Parchetul din Milano investighează lanțul de aprovizionare la mai multe firme celebre de modă, unde au solicitat documente privind contractele și subcontractele pentru a depista eventualele cazuri de exploatare a forţei de muncă. 13 branduri de lux sunt implicate în diverse calități în anchetele privind conducerea unor grupuri de designeri, în urma cazului care a implicat firma Tod's .

Procurorul Paolo Storari, împreună cu Inspectoratul Muncii, au emis 13 ordine de predare a documentelor către tot atâtea case de modă, care au apărut în diverse calități în dosarele privind fabricile chineze și exploatarea din cadrul acestora, după un lung lanț de contracte și subcontracte, încălcând legile muncii și securității: Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Gucci, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia și Off-White Operating.

„Observând că este necesar să se constate gradul de implicare în utilizarea forței de muncă exploatate și adecvarea modelelor organizaționale...”: aceasta este formula cu care începe fiecare document trimis de procuror caselor de modă, după ce a „observat că au apărut incidente de utilizare a forței de muncă de etnie chineză în condiții de exploatare severă ”. Urmează o solicitare de documente pentru verificarea sistemelor de control intern şi a modelului organizațional de prevenire a acestor fenomene, relatează La Repubblica.

Schema aplicată de marile case de modă pare să se repete: un brand important subcontractează producția bunurilor sale de lux către una sau mai multe companii, care, la rândul lor, externalizează producția către o rețea de fabrici chinezești care încalcă legile muncii și ale siguranţei muncii. Un muncitor câștigă trei euro pe oră, lucrând, mâncând și dormind în depozit și producând o geantă de aproximativ o sută de euro care se vinde cu 1.400 de euro în vitrina magazinului.

Astfel, în fiecare document, Parchetul a indicat furnizorii critici deja identificați de către agenţi în lanțul de aprovizionare al mărcii, numărul de lucrători găsiți în condiții de exploatare și ce articole ale mărcii au fost găsite depozitate în fabrici, gata să fie returnate companiei-mamă și lansate pe piață.

Însă de data aceasta Parchetul a ales o cale diferită. După ce a început cu suspendarea administratorilor unor mărci prestigioase, a continuat cu o cerere de ordin restrictiv împotriva lui Tod's. Acum, a ales o formulă mai uşoară pentru a oferi mărcilor timp să elimine managerii de grup de pe liniile lor de producție și să restructureze contractele și subcontractele fără a suporta cereri împovărătoare de administrare judiciară, așa cum s-a întâmplat din martie 2024 încoace pentru Alviero Martini S.p.A., Armani Operation, Manufacture Dior, Valentino Bags Lab și Loro Piana (LVMH).

Aceste companii nu sunt investigate deocamdată, dar sunt acuzate de facilitarea exploatării în mod neglijent și fără cunoștință de cauză.

În cazul lui Tod's, însă, procurorii susțin, însă, că firma a acționat în deplină cunoștință de cauză a ceea ce se întâmpla în respectivele fabrici. Cazurile descoperite de Parchetul din Milano în industria modei nu erau izolate, iar acest fapt era cunoscut încă de la primul ordin emis asupra firmei Alviero Martini SpA , o anchetă provenită de la un furnizor chinez din Trezzano, în care un bărbat în vârstă de 26 de ani din Bangladesh și-a pierdut viața în 2023, chiar în (presupusa) prima sa zi de muncă.

Angajatorii săi au încercat să-i pună în regulă angajarea la Institutul Național de Securitate Socială (INPS) după accidentul mortal. Compania era, de asemenea, „contractant pentru numeroase mărci globale de lux”, potrivit directorului firmei, care depusese o plângere încă din 2024. Ca și în mărturiile din înregistrările realizate într-un an și jumătate de anchete, mai mult de un martor a raportat că firma la care lucra „asambla curele pentru mărci cunoscute precum Zara, Diesel, Hugo Boss, Hugo Boss Orange (linia principală Hugo Boss), Trussardi, Versace, Tommy Hilfiger, Gucci, Gianfranco Ferré, Dolce & Gabbana, Marlboro și Marlboro Classic, Replay și Levis”.

Unele dintre acestea sunt aceleași mărci cărora procurorul Direcției Antimafia din districtul Milano le-a solicitat să prezinte documente și corespondență.