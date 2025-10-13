Brand de lux, în centrul unui scandal în Italia. Parchetul din Milano a cerut plasarea sub administrare judiciară a companiei Tod's

Tod’s este în centrul unui scandal în Italia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Parchetul din Milano a solicitat ca Tod’s, marca istorică de lux condusă de frații Della Valle, să fie plasată sub administrare judiciară, în cadrul unei anchete care de leagă de practicile ilegale de angajare din industria modei.

Procurorii susțin că firma ar fi facilitat, din neglijență, exploatarea muncitorilor în fabrici chinezești din lanțul său de aprovizionare, unde ar fi existat condiții „din secolul al XIX-lea”, informează Business people.

Motivele invocate de Parchet

Cercetările făcute de Carabinieri din cadrul Unității de Inspecție a Muncii au scos la iveală situații grave: salarii de 2,75 de euro pe oră, muncă de noapte și în zilele de sărbătoare, angajați obligați să doarmă în fabrici și unelte fără sisteme de siguranță. Într-un exemplu simbolic citat de procurori, costul de producție al unei părți superioare a pantofului, între 8 și 14 euro, este comparat cu prețul final de vânzare de 690 de euro.

Procurorii sunt preocupați și de posibila folosire a etichetei „Made in Romania” pe produse ambalate în Italia. Este cazul companiei Zen Confezioni, care ar fi fabricat articole de îmbrăcăminte pentru personalul magazinelor Tod’s, ascunzând astfel originea reală.

Instanțele sunt împărțite

Procurorul Paolo Storari, deja implicat în proceduri similare împotriva unor branduri precum Loro Piana și Dior, a cerut ca Tod’s să fie plasată sub administrare judiciară. Tribunalul din Milano și Curtea de Apel au respins însă solicitarea, invocând o problemă de competență teritorială și o distincție între producția pentru uz intern și cea destinată a pieței.

Potrivit judecătorilor, în cazul uniformelor pentru angajați, Tod’s ar fi doar un client, nu un producător direct. Doar fabricile din regiunea Marche, care realizează bunuri vândute sub marca Tod’s, ar putea fi trase la răspundere.

Cu toate acestea, procurorul Storari a calificat argumentul instanțelor drept „sincer de neînțeles” și a făcut apel la Curtea de Casație, audierea fiind programată pe 19 noiembrie.

Tod’s: „Respectăm întotdeauna regulile”

Deși nu este subiectul unei anchete directe, Tod’s a transmis că este pregătită să ofere toate clarificările necesare pentru a-și demonstra nevinovăția. Compania subliniază că toate atelierele partenere semnează contracte stricte și sunt supuse unor controale periodice efectuate de propriii inspectori.

„Am respectat întotdeauna regulile. Fabricile noastre sunt considerate de clasă mondială”, a transmis conducerea Tod’s într-un comunicat.