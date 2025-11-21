Haine de firmă găsite în fabrici cu eticheta „Fabricat în România”, deşi erau produse în Italia. Ancheta a descoperit multe nereguli

În interiorul fabricii carabinierii au găsit un atelier cu 63 de mașini de cusut , în timp ce la etajul superior se aflau paturi, o bucătărie și două camere de depozitare folosite ca dormitoare . . Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O anchetă a Procuraturii de la Milano, Italia, a scos la iveală că mai multe fabrici chinezeşti din Lombardia, care lucrau pentru brandul de lux Tod’s, ar fi aplicat etichete cu menţiunea „Fabricat în România” pe articolele vestimentare realizate în Italia. Procurorii susţin că firma italiană cunoștea condiţiile inumane de lucru ale muncitorilor chinezi din fabricile italiene.

Parchetul din Milano a solicitat judecătorului să emită o interdicție de șase luni privind publicitatea la bunuri și servicii împotriva companiei Tod's, compania de încălțăminte și îmbrăcăminte de lux cu sediul în localitatea Sant'Elpidio a Mare din regiunea Marche, Italia. Din anchetă a reieşit că firma și trei dintre manageri ai acesteia sunt cercetaţi pentru organizarea de grupări ilegale .

Potrivit acuzării, firma Tod's era „perfect conștientă de exploatarea prin muncă suferită de lucrătorii chinezi ” în fabricile furnizorilor săi. După cum relatează Fanpage.it, două dintre aceste fabrici ar fi avut aplicate etichete cu inscripția „ Fabricat în România ” , în ciuda faptului că produsele erau fabricate în Baranzate (Milano) și Vigevano (Pavia). Cinci persoane care făcuseră deja obiectul unor ordine de expulzare din Italia ar fi lucrat, de asemenea, ilegal într-una dintre fabrici.

Lanțul de producție

Tod's Ancheta a reconstituit lanțul de producție utilizat de Tod's pentru a-și fabrica produsele. Inițial, compania s-a adresat firmei Ritaglio magico di Farioli Mario, o companie cu sediul în Castellanza (în provincia Varese), care „nu avea angajați pe statul de plată ”. Timp de aproximativ 10 ani, compania ar fi primit „comenzi de la Tod's pentru producția de jachete și pantaloni profesionali”, cum ar fi uniforme de lucru pentru hoteluri și restaurante. Odată ce solicitarea a fost primită și materialul necesar a fost comandat, Ritaglio magico a trimis totul „către compania Maurel srl (cu sediul în localitatea Robbio, Pavia, ed. ) pentru producția finală , în timp ce „ etichetele au fost realizate de compania Tod's”.

Firma Ritaglio magico nu a putut produce în masă comenzile comandate de Tod's, tocmai pentru că nu avea angajați, dar prin contract i s-a permis să externalizeze producția către patru companii românești și către o altă firmă din Italia. Aceasta din urmă, la rândul ei, a externalizat către o serie de fabrici chinezești , inclusiv Zen Confezioni srls din Baranzate (Milano) și Lin Qingdong din Vigevano (Pavia).

Etichete „Fabricat în România” pentru produsele fabricate în Lombardia

Conform constatărilor inspecțiilor interne, Zen Confezioni este o fabrică condusă de chinezi, cu câțiva muncitori angajați, care se pare că erau întreținuți de alți imigranți ilegali . În interiorul fabricii s-ar fi găsit un atelier cu 63 de mașini de cusut , în timp ce la etajul superior se aflau paturi, o bucătărie și două camere de depozitare folosite ca dormitoare . De asemenea, s-ar fi găsit un sistem de supraveghere video funcțional, care filma atelierul în direct, chiar dacă a fost instalat aparent fără autorizație . Compania producea „ exclusiv îmbrăcăminte marca Tod's ”, cum ar fi jachete și pantaloni. Inspecția a relevat însă că etichetele atașate hainelor indicau România ca țară de producție, cu mențiunea „Fabricat în România”. Printre alte articole, au fost confiscate 114 jachete marca Tod's cu mențiunea „Fabricat în România”, precum și 15 perechi de pantaloni și o jachetă. O pungă de plastic transparentă ar fi conținut 153 de etichete cu marca „Tod's” și menţiunea„Fabricat în România”, deși nu a fost găsită nicio documentație care să ateste „originea legitimă a hainelor”.

Aceleași etichete ar fi fost găsite și la compania Lin Qingdong din Varese. Acolo, pe lângă utilajele care nu respectau reglementările de siguranță la locul de muncă, cu dispozitive de siguranță îndepărtate pentru a crește productivitatea, în noiembrie anul trecut s-a descoperit că, în afară de trei noi angajați și un stagiar, majoritatea angajaților lucrau ilegal. În plus, cinci dintre aceștia primiseră deja ordine de expulzare de la Biroul de Imigrări al Președinției Poliției din Pavia.