Topul celor mai bune orașe de vizitat. Europa domină clasamentul din 2025. FOTO: Hepta

Parisul a fost numit cel mai atractiv oraș din lume pentru a cincea oară consecutiv. Capitala franceză a ocupat din nou confortabil locul 1 în Indexul Top 100 de Destinații Urbane, realizat de compania de analiză a datelor Euromonitor International.

Acesta a fost un alt an de boom pentru vizitatorii “Orașului Luminilor”, datorită catedralei Notre Dame, recent redeschisă, și afluxului de fani ai fotbalului care au venit să vadă trofeul după ce Paris Saint-Germain (PSG) a câștigat titlul Ligii Campionilor pentru prima dată, potirvit CNN.

Metropola a fost mai mult decât pregătită, datorită politicii și infrastructurii sale turistice, se arată în raport.

Indicele analizează orașele de top din întreaga lume și le clasifică pe baza unor criterii precum turismul, sustenabilitatea, performanța economică și sănătatea și siguranța.

Încă o dată, Europa domină clasamentul din 2025, cu șase orașe în top 10. Madrid se află pe locul 2, Roma și Milano pe locurile 4 și 5, Amsterdam pe locul 7, iar Barcelona a urcat două locuri, ajungând pe locul 8.

Londra, care anul trecut a ieșit din top 10, ajungând pe locul 13, și-a continuat traiectoria descendentă. Acum se află pe locul 18 pe listă, între Hong Kong pe locul 17 și Kyoto pe locul 19.

În timp ce Londra s-a clasat pe locul 4 la nivel global pentru infrastructura turistică, a rămas în urmă în ceea ce privește politica turistică, sănătatea și siguranța și sustenabilitatea.

Bangkok, primul oraș pentru sosiri internaționale

Regiunea Asia-Pacific a avut performanțe bune, cu Tokyo clasat pe locul 3, Singapore pe locul 9 și Seul urcând pe locul 10. Tokyo a fost, de asemenea, pe locul 3 în lume pentru infrastructura turistică, o poziție pe care orașul o consolidează cu investiții mari în Aeroportul Internațional Narita. Planurile includ o a treia pistă și extinderea celei de-a doua, despre care se așteaptă să dubleze capacitatea de pasageri până în 2039.

New York, clasat din nou pe locul 6, este singurul oraș american din top 10. Los Angeles, care a urcat cinci locuri până pe locul 13, este următorul cel mai bun oraș. Orlando, Florida, a condus performanța turistică la nivel mondial, cu turismul intern puternic în centrul acesteia. Aceasta a fost alimentată de deschiderea parcului tematic Epic Universe de la Universal Orlando Resort în mai 2025, precum și de modernizări majore la Sea World și Disney World. Orlando a găzduit, de asemenea, șase meciuri ale Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA în acest an.

Asia, inclusiv Tokyo, a cunoscut o creștere puternică a turismului.

Bangkok este din nou orașul numărul 1 în ceea ce privește politica și atractivitatea turismului și, încă o dată, orașul numărul 1 la nivel mondial în 2025 pentru sosirile internaționale. Euromonitor International estimează că în 2025 vor fi numărate 30,3 milioane de călătorii internaționale acolo.

Hong Kong se află pe locul 2 în ceea ce privește sosirile internaționale, cu 23,2 milioane de călătorii estimate. Londra se află pe locul 3, cu 22,7 milioane, iar Macao (locul fierbinte al jocurilor de noroc, supranumit „Vegasul chinezesc”) se află pe locul 4, cu 20,4 milioane.

Euromonitor International observă mai multe tendințe pentru 2025. Pentru a aborda problema turismului excesiv, orașele își reevaluează strategiile turistice pentru a se concentra pe valoare, nu pe volum. Aceasta înseamnă vizarea turiștilor care stau mai mult timp, cheltuiesc mai mult și se implică mai responsabil în mediul și cultura locală.

„Preocupările crescânde legate de securitate, fluxurile turistice în creștere, turismul excesiv și presiunile inflaționiste” stau la baza deciziei mai multor destinații de a revizui taxele de intrare și de a accelera adoptarea sistemelor electronice de autorizare a călătoriilor, spune Euromonitor International, ceea ce va influența atractivitatea turistică pe termen lung a orașelor.

În 2025, Regatul Unit și SUA și-au majorat taxele, în timp ce UE se pregătește să introducă anul viitor Sistemul European de Autorizare a Călătoriei, cu o taxă majorată. Japonia are în vedere, de asemenea, o serie de schimbări, inclusiv taxe de viză mai mari și un nou sistem electronic de autorizare a călătoriilor, care ar putea fi lansat până în 2028.

Top 10 orașe de vizitat în 2025

Paris

Madrid

Tokyo

Roma

Milano

New York

Amsterdam

Barcelona

Singapore

Seul

Top 10 orașe pentru sosiri internaționale în 2025

Bangkok (30,3 milioane de călătorii internaționale)

Hong Kong (23,2 milioane)

Londra (22,7 milioane)

Macao (20,4 milioane)

Istanbul (19,7 milioane)

Dubai (19,5 milioane)

Mecca (18,7 milioane)

Antalya (18,6 milioane)

Paris (18,3 milioane)

Kuala Lumpur (17,3 milioane)