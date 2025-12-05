Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid

Luana Lopes Lara, de 29 de ani, a devenit cea mai tânără miliardară self-made din lume FOTO: Instagram/ Luana Lopes Lara

O fostă balerină de origine braziliană, de 29 de ani, a detronat-o pe Taylor Swift și pe antreprenoarea în tehnologie AI Lucy Guo devenind cea mai tânără miliardară self-made (prin efort propriu) din lume.

Luana Lopes Lara, cofondatoare a companiei de predicții Kalshi, a detronat-o pe Lucy Guo, cofondatoare Scale AI, în vârstă de 31 de ani, după ce platforma ei a fost evaluată la 11 miliarde de dolari, iar averea ei a crescut la 1,3 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Guo a deținut titlul de cea mai tânără miliardară self-made din lume începând din iunie, când compania de inteligență artificială pe care a cofondat-o la 21 de ani i-a adus o avere de 1,3 miliarde de dolari, depășind-o pe Swift, a cărei popularitate după turneul Eras din 2023 o propulsase înaintea lui Kylie Jenner.

Lopes Lara, originară din Brazilia, a urmat celebrul Bolshoi Theater School din Brazilia studiind baletul, după care s-a mutat în Austria pentru a urma o carieră ca balerină profesionistă.

A stat în Europa timp de nouă luni, după care s-a răzgândit în privința carierei și s-a înscris la Massachusetts Institute of Technology (MIT), unde a studiat informatica și l-a întâlnit pe colegul ei Tarek Mansour.

Lopes Lara și Mansour, care au lucrat amândoi și la un alt proiect, au cofondat Kalshi în 2018. În șase ani, firma lor a strâns 1 miliard de dolari și a fost evaluată ulterior la peste 11 miliarde.

Cei doi au urmat stagii la Five Rings Capital în New York în 2018, iar seara își petreceau timpul împreună. Așa s-a născut ideea unei afaceri de tip piață de predicție.

În perioada petrecută în Manhattan, cei doi au constatat că multe decizii financiare erau influențate de predicții legate de evenimente viitoare, dar nu exista „o modalitate directă” de a tranzacționa în mod explicit rezultatele unor evenimente, potrivit site-ului Kalshi.

Lopes Lara și Mansour au pus bazele companiei în timpul pandemiei de COVID, luptând pentru aprobările de reglementare federală și obținând investiții de la companii importante, inclusiv Charles Schwab și Sequoia Capital.

„Imediat după facultate, ne-am asumat o cantitate nebunească de risc. Au fost doi ani fără niciun produs, nu am lansat nimic, și dacă nu primeam reglementarea, compania s-ar fi dus pur și simplu la zero”, a spus Lopes Lara.

În noiembrie 2020, Kalshi a primit aprobarea Commodity Futures Trading Commission și a fost inclusă pe lista Forbes 30 Under 30 în 2022.

Compania a câștigat un proces înainte de alegerile prezidențiale din SUA din 2024 și a devenit prima companie care a oferit contracte electorale legale.

„Ne-am dorit cu adevărat să facem lucrurile corect, pentru că viziunea noastră era să construim cel mai mare schimb financiar din lume”, a spus Lopes Lara. „Să o facem în mod legal era ceva asupra căruia nu puteam face compromisuri”.

Utilizatorii au pariat peste 500 de milioane de dolari și au prezis corect că președintele Donald Trump o va învinge pe vicepreședinta Kamala Harris în alegeri.

„Este de fapt cel mai bun mecanism pentru a afla adevărul despre cine va câștiga cu adevărat”, a declarat Mansour pentru NYNext al The Post înainte de alegeri. „Lăsăm piața să vorbească în locul analiștilor, sondorilor, oamenilor politici, oamenilor cu prejudecăți sau conflicte de interese, celor cu sau fără interese”.

Kalshi se autointitulează „cea mai mare piață globală de predicție din lume”.

Cei doi tineri de 29 de ani dețin fiecare aproximativ 12% din companie, ceea ce înseamnă că averile lor sunt de câte 1,3 miliarde de dolari.

De asemenea, Kalshi se situează peste principalul său competitor, Polymarket, care are o evaluare de 9 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

CNN a semnat recent un acord cu Kalshi care va introduce probabilități în timp real ale piețelor de predicție în acoperirea rețelei pe TV, digital și streaming. CNN va afișa datele în timp real și va permite prezentatorilor și corespondenților să facă referire la probabilitățile Kalshi pe toate platformele sale atunci când discută despre previziuni politice, culturale, de știri și meteorologice, potrivit Axios.

Compania urmărește să devină „cea mai autorizată sursă de informații despre probabilitățile în timp real ale marilor evenimente culturale și politice viitoare”, a spus Mansour.

Vedeta pop Taylor Swift, de 35 de ani, are în prezent o avere de 1,6 miliarde de dolari, situându-se înaintea lui Guo, care are 1,25 miliarde. Kylie Jenner și-a pierdut statutul de miliardară după ce Forbes a susținut că firma ei, Kylie Cosmetics, și-a umflat veniturile pentru a obține o evaluare de un miliard de dolari, potrivit Axios.

Jenner, în vârstă de 28 de ani, are în prezent o avere estimată la 670 de milioane de dolari.