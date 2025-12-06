O familie a găsit un șoarece viu în punga sigilată de cereale: ”A început să se miște”

La început au crezut că este un gândac blocat în interior, dar apoi a început să audă și „zgomote de ronțăit”. Foto: Getty Images

O familie din Arnos Grove a trăit un adevărat șoc în bucătărie când punga de granola pe care tocmai o cumpăraseră de la supermarket a început să se miște pe masă, deși era perfect sigilată, potrivit standard.co.uk.

Josie Wright, o studentă de 16 ani, tocmai se întorsese acasă duminică, 30 noiembrie, după ce cumpărase o pungă de granola cu stafide, nuci și miere, în valoare de 2,40 lire. A pus produsul pe masă însă a observat că pachetul… se mișca. La început a crezut că este un gândac blocat în interior, dar apoi a început să audă și „zgomote de ronțăit”.

În filmarea făcută de familie se văd fulgii de ovăz mișcându-se în punga închisă ermetic, în timp ce din interior se aud tot felul de zgomote.

Îngrozită, fata și-a chemat imediat mama, Lindsay Wright, iar cele două s-au întors imediat la magazin pentru a returna produsul. Ele sunt convinse că un pui de șoarece de câmp a ajuns în punga de 1 kg înainte ca aceasta să fie sigilată în fabrică.

Familia s-a temut că și alte pachete ar putea fi contaminate, însă magazinul le-a asigurat că problema este investigată intern.

Retailerul a transmis apoi oficial că analizează „de urgență” situația împreună cu furnizorul.

„M-am dus la magazin dimineață, pe la 10. Noi cumpărăm mereu tipul ăsta de granola, nu am avut niciodată probleme. În magazin nu se mișca, nu părea nimic ciudat. Nici nu cântărea mai mult la scanare. Abia acasă, când am scos punga din sacoșa de cumpărături, am văzut-o mișcându-se și am auzit zgomote”, a povestit Josie.

„Inițial am crezut că se așază granola, așa că am lăsat punga câteva minute. Dar apoi am auzit clar cum ronțăia ceva. În clipa aceea mi-am dat seama că putea fi doar un rozător. A fost dezgustător. Nimeni nu se așteaptă să găsească un șoarece în micul dejun.

Se vedeau și fulgi de ovăz ușor mâncați. Probabil încerca să iasă. Am fost speriați mai ales din cauza riscului de boli”, a continuat ea.

„Am auzit un zgomot ca un foșnet și, uitându-mă mai atent, am văzut mișcarea. A fost înfricoșător”, a povestit și mama ei.

Cele două au dus pachetul înapoi la magazin și au alertat serviciul pentru clienți, însă spun că personalul „nu părea prea afectat”.

„Pur și simplu ne-au luat punga și ne-au dat alta în schimb. Nu au oferit vreo scuză sau vreun voucher”, a spus Josie. „Am sunat și la serviciul clienți, care ne-a zis că vor investiga intern. De atunci n-am mai primit niciun răspuns. Ne îngrijorează cum a ajuns șoarecele în pachet și dacă s-a întâmplat și altora. Eu mănânc granola în fiecare dimineață, dar acum nu cred că voi mai atinge vreodată o pungă”, a concluzionat Josie.

Un purtător de cuvânt al magazinului a declarat:

„Calitatea și siguranța produselor noastre sunt esențiale, iar în acest caz standardele noastre nu au fost respectate. Investigăm de urgență situația împreună cu furnizorul și dorim să luăm legătura cu clientul pentru a analiza cazul în detaliu.”