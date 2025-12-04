Modificări importante pentru șoferii cu RCA, promulgate de Nicușor Dan: un plafon foarte vechi este scos din legislație

Persoanele grav rănite sau rudele celor decedați în accidente rutiere, provocate de șoferi care au avut mașinile asigurate la City Insurance sau Euroins, societăți intrate, ulterior, în faliment, vor fi despăgubiți cu prioritate de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), conform unei legi promulgate miercuri de Președintele României, Nicușor Dan. În plus, foștii clienți de la Euroins care și-au denunțat polițele (nu doar RCA) și nu au primit încă diferența de primă vor primi bani cu prioritate.

Schimbări majore pentru șoferii cu RCA: plafonul de 500.000 de lei a fost eliminat

Şeful statului a promulgat miercuri legea care modifică regulile de funcționare ale Fondului de garantare a asiguraților (FGA).

Iar principala schimbare adusă de legea promulgată este aceea că păgubiții unui asigurător aflat în faliment vor putea cere daune de peste 500.000 de lei, cât este limita în prezent, de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA).

Potrivit cerințelor UE, FGA va putea face plăți în limita unui plafon de garantare care este dat de nivelul limitei maxime de răspundere a asigurătorului care a încheiat contractul RCA, adică cea mai mare valoare dintre limita de răspundere prevăzută în legislaţia aplicabilă locului de producere a accidentului şi cea prevăzută în contractul RCA.

În prezent, conform legislației RCA, asigurătorul șoferului care a produs accidentul este obligat să achite despăgubiri în limita a peste 6,07 milioane de euro pentru vătămări corporale și deces, în timp ce pentru daune materiale limita este de 1,22 milioane de euro.

Dacă un asigurător RCA intră în faliment, plata daunelor este preluată de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), dar în limita a 500.000 de lei pe fiecare contract de asigurare.

Care păgubiți Euroins si City pot primi bani cu prioritate

Majoritatea păgubiților Euroins și City Insurance nu vor beneficia de această lege. Actul prevede la articolul III că soluționarea cererilor de plată a sumelor cuvenite creditorilor de asigurări ai asigurătorilor care au intrat în faliment înainte de intrarea în vigoare a acestei legi se va face în baza legii aplicabile la momentul falimentului.

Pe de altă parte, Articolul VI din lege introduce o excepție de la această regulă generală:

"Art. VI. – Prevederile art. 15, alin. (1^1) și (1^2) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile cererilor de plată formulate de petenți și nesoluționate de Fond ce pretind creanțe de asigurare rezultate din contractele de asigurare încheiate cu asigurătorii pentru care a fost deschisă deja procedura de faliment".

Prevederile art. 15, alin. (1^1) din lege impun să fie analizate cu prioritate:

a) cererile de plată formulate de descendenții minori precum și cei aflați la studii până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani, ai persoanelor decedate în accidente rutiere;

b) cererile de plată ale petenților care în urma producerii evenimentului asigurat şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă prin raportare la gradele de invaliditate prevăzute de lege;

c) cererile de plată formulate de petenți în baza titlurilor executorii în contradictoriu cu asigurătorii în faliment, prin care asigurătorul este obligat la plata unor rente lunare în favoarea acestora;

d) cererile de plată privind acordarea restituirilor de primă.

La articolul 15, alin 1^2, se prevede că toate aceste cereri de plată „trebuie evidențiate pe liste separate care se înaintează comisiei speciale, cu propunerea de aprobare sau respingere la plată a sumelor solicitate, iar după aprobarea acestor liste de către comisia specială se efectuează plăţile creanţelor de asigurări către creditorii de asigurări.”

Surse din ASF au precizat miercuri seara pentru HotNews că „toate aceste prevederi excepționale se vor aplica și păgubiților City și Euroins”.

Lege adoptată după o întârziere de aproape 1 an

Legea promulgată miercuri seara de președintele României, Nicușor Dan, a fost adoptată de Parlament pe 12 noiembrie 2025, cu o întârziere e aproape un an, după nenumărate amânări la Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Senatul adoptase acest proiect încă din luna martie a anului 2024.

La sfârșitul lunii aprilie a anului trecut, existau aproape 130.000 de cereri de plată care se înscriau în aceste excepții din lege în care păgubiții solicitau circa 50 milioane de euro.