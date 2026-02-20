Anchete după tragedia descoperită la ferma de bizoni din Cluj: Peste 200 de animale au fost lăsate să moară de foame

Cadavrele a peste 200 de bizoni, bivoli și cerbi, găsite la o fermă din Recea-Cristur, jud. Cluj. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Sunt anchete de amploare în judeţul Cluj, după ce peste 200 de cadavre de bizoni, căprioare şi cerbi au fost au fost descoperite la ferma din Recea-Cristur. Se pare că din cauza lipsei fondurilor animalele ar fi murit de foame. Ferma, considerată cea mai mare crescătorie de bizoni din Europa de Est, adăpostea mii de animale şi era administrată de câţiva angajaţi. Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

Ferma de bizoni din Recea-Cristur, prezentată în 2014 drept cea mai mare din Europa de Est, a ajuns, la 12 ani distanță, "un lagăr de animale". Declarația aparține prefectului județului Cluj, Maria Forna, care a prezentat joi primele concluzii ale investigaţiilor făcute de autorităţi. Specialiștii susțin că animalele au fost lăsate să moară de foame.

Dincolo de gardul de sârmă al fermei din din Recea-Cristur, care se întinde pe aproape 500 de hectare, se află bizoni, bivoli, căprioare şi cerbi. Iar iarna primesc fân şi îşi fac culcuşul într-o zonă specială. Din păcate, printre exemplarele vii se aflau şi animale sălbatice moarte, în diverse stadii de descompunere, iar imaginile sunt sfâşietoare, desprinse parcă dintr-un film de groază. A fost convocat Centrul Local pentru Combaterea Bolilor.

"Membrii din comisia mixtă au identificat în cele trei zile de anchetă pe teren un număr de 214 cadavre de animale, respectiv animale provenind din speciile: bizoni, bivoli, cerbi şi căprioare", a declarat Maria Forna, prefectul judeţului Cluj.

Este vorba despre 74 de bizoni, 98 de cervide (n.r.: cerbi şi căprioare), dar și 42 de bivoli. Ca primă măsură impusă, alături de Apele Române și alte autorități, s-a identificat o groapă unde aceste cadavrele vor fi neutralizate.

Exemplarele aflate încă în viață sunt extrem de slăbite și incapabile să se hrănească singure.

"Centrele medical-veterinare să fie implicate în procesul nostru de tratare şi de intervenţie medicală pe animalele care încă sunt vii, dar care au o stare de sănătate extrem de deteriorată", a mai precizat Maria Forna, prefectul judeţului Cluj.

Autoritățile analizează amenajarea unor țarcuri separate pentru a evita supraaglomerarea și conflictele între specii sau mutarea lor într-un fond de vânătoare din apropiere, unde ar putea primi îngrijirea necesară.

Joi, oficialii de la Poliția Animalelor au aplicat două amenzi, în valoare totală de 12.000 de lei. A fost deschisă și o anchetă penală.

Situaţia dramatică de la ferma era cunoscută de aproape un an. În 2025, Direcţia Sanitar-Veterinară Cluj a efectuat trei controale şi a constatat nereguli privind bunăstarea animalelor, sancţionând ferma cu peste 21.000 de lei, iar activitatea de acolo a fost suspendată.

Luna trecută, un nou control a arătat că problemele nu fuseseră remediate. Mai mult, reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare recunosc că au descoperit în ianuarie cadavre și alte nereguli la fermă, inclusiv lipsa hranei. Atunci au aplicat amenzi și au impus măsuri obligatorii.

Însă, până la sesizarea recentă, nu au fost anunțate alte instituții și nimeni nu a verificat dacă situația s-a îmbunătățit.

"Au avut un început frumos, cu animale frumoase care puteau fi vizitate, le vedeam de la gard. Erau îngrijite şi, după aceea, au început să nu mai plătească muncitorii, să nu se mai îngrijească de animale", a spus o localnică.

"Am trecut pe acolo şi am văzut animalele. Mi se pare că dacă baţi un câine, faci puşcărie şi aici, ce s-a întâmplat e mult mai grav", a declarat un localnic pentru Antena 3 CNN.

În prezent, autorităţile din Cluj încearcă să stabilească cine se face vinovat pentru acest dezastru.

"Vom trata situația cu maximă responsabilitate, pentru ca vinovații să fie trași la răspundere", a mai spus prefectul Maria Forna, care a menționat că administratorul fermei și proprietarii, un cetățean german și unul austriac, nu au fost prezenți la controalele desfășurate, deși au fost înștiințați.