Putin se teme de "un alt moment 2023" și își construiește o "forță praetoriană" care să-l apere de intrigile elitelor

Vladimir Putin își construiește o "forță praetoriană" care să-l apere de intrigile elitelor. FOTO: Getty Images

Rusia construiește o "structură paralelă" de forță, în afara Ministerului Apărării, care să fie folosită pentru a-l proteja pe președintele Vladimir Putin de amenințările interne venite mai ales din partea "elitelor", a avertizat analistul William James Dixon, citat de Kyiv Post.

Dixon, analist la Royal United Services Institute (RUSI), una dintre organizațiile de profil de top din Marea Britanie, a declarat pentru emisiunea Eastern Express de la TVP World că un decret recent a fost emis de Kremlin, iar documentul pare să întărească Garda Națională a Rusiei, Rosgvardia, în loc să o integreze în lanțul de comandă al armatei obișnuite.

În schimb, a spus el, decretul ridică Rosgvardia la rangul unui sistem "în afara Ministerului Apărării", cu "control operațional general" condus de Viktor Zolotov, care îi raportează direct lui Putin. Dixon a descris această schimbare ca o dovadă că în arhitectura de securitate a Kremlinului se creează o "structură paralelă".

O forță construită pentru securitatea regimului

Dixon a vorbit în cadrul interviului despre prioritățile Kremlinului, în contextul în care războiul în Ucraina se prelungește. Dixon a argumentat că regimurile autocratice tind să-și protejeze liderul atât de intrigi din interiorul elitelor, cât și de nemulțumirea publică, mai ales după episoade care expun vulnerabilități.

El a legat evoluția Rosgvardia de șocul produs de revolta lui Prigojin din 2023, despre care spune că a arătat că mecanismele existente nu erau suficiente pentru a gestiona o provocare internă serioasă.

De atunci, a susținut Dixon, forța s-a transformat dintr-o structură cu atribuții în principal de poliție într-una care seamănă tot mai mult cu o armată rivală, indicând rapoarte privind unități specializate și unități de tancuri care acum s-ar constitui în cadrul Rosgvardia.

Dixon a comparat rolul Rosgvardia cu cel al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, numind-o o „forță praetoriană” menită să apere regimul.

Rol pe front și riscuri pe termen lung

Rosgvardia a fost trimisă și în Ucraina, unde a participat la lupte intense și a avut roluri de ocupație în estul țării, în zone precum Donbas, dar și în activități de securitate în spatele frontului.

Întrebat dacă formarea unei forțe paralele ar putea crește tensiunile în armata rusă, Dixon a spus că ar putea deveni "un fitil care va adânci diviziunile".

Analistul a avertizat că asemenea structuri ar putea face o schimbare de conducere mai periculoasă, creând centre de putere care ar putea concura între ele.