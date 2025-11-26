În ziua în care procurorii au făcut percheziții, Eurohold şi Euroins au dat în judecată România. Cer 1 miliard de euro

2 minute de citit Publicat la 16:09 26 Noi 2025 Modificat la 16:09 26 Noi 2025

Eurohold Bulgaria AD (Eurohold) și Euroins Insurance Group AD (EIG) au dat în judecată România. Foto: Euroins Bulgaria / Facebook

Perchezițiile împotriva foștilor angajați Euroins România (EIRO) au avut loc în acelaşi timp în care Eurohold Bulgaria AD (Eurohold) și Euroins Insurance Group AD (EIG) au dat în judecată România, pentru a doua oară, la Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor Relative cu Investițiile (ICSID) din Washington. De data aceasta, Euroins cere despăgubiri de 575 de milioane de euro, iar în total, cele două proceduri cer despăgubiri ce depăşesc 1 miliard de euro, potrivit unui comunicat de presă al Euroins.

"În urmă cu exact o lună, Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor privind Investițiile (Centrul ICSID) de la Washington a respins cererea guvernului român de a înceta procedurile de arbitraj inițiate de Eurohold Bulgaria AD (Eurohold) și Euroins Insurance Group AD (EIG) cu privire la revocarea licenței Euroins România și declararea insolvenței acesteia de către autoritățile române", se arată în comunicat.

Astfel, prin cele două proceduri se cer despăgubiri de peste 1 miliard de euro.

La aproape trei ani de la revocarea licenței EIRO, compania a adunat dovezi, fapte și cifre "irefutabile" că această decizie a încălcat legea și că Euroins România era pe deplin solvabilă la data retragerii licenței de funcționare (17 martie 2025).

"Mai mult, toate previziunile speculative privind daunele și costurile uriașe pe care Euroins România ar trebui să le plătească în despăgubiri de asigurare s-au dovedit a fi manipulatoare, ceea ce confirmă în continuare faptul că ЕIRO era solvabilă și bine capitalizată la data la care licența sa a fost revocată, cu încălcarea unui număr de legi și reglementări", menţionează Euroins.

Această constatare a fost confirmată la începutul anului 2023 de raportul actuarului profesionist independent angajat de acționari și BERD (un acționar al Euroins Insurance Group) pentru a efectua o evaluare tehnică independentă a EIRO înainte de data la care licența EIRO a fost revocată.

"În loc să se concentreze pe rezolvarea acestei probleme în ultimii trei ani, așezându-se la masa negocierilor și discutând cu acționarii EIRO despre cum să protejeze interesele asiguraților și ale clienților prejudiciați din România, pentru care Eurohold și EIG au propus un plan specific, aceștia au asmuțit procurorii să percheziționeze sertarele și dulapurile care conțin obiecte personale ale cetățenilor români obișnuiți care au lucrat ca angajați la Euroins România", adaugă compania.

Euroins a catalogat această decizie drept "ruşinoasă şi complet lipsită de sens din punct de vedere juridic", subliniin că orice "dovad” care ar putea fi găsită trei ani mai târziu în locuințele private ale cetățenilor români care au lucrat ca angajați obișnuiți ai Euroins România nu ar fi acceptată de nicio instanță".

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împreună cu polițiștii au făcut miercuri dimineață 14 percheziții în București și Târgu Mureș, în dosarul falimentului firmei de asigurări Euroins România din 2023.

Au fost vizate domiciliile celor care au condus Euroins România SA, dar şi mai multe firme care au legătură cu acționarii bulgari ai companiei. Conform primelor informații, prejudiciul este de aproximativ jumătate de miliard de euro.

Patronii Euroins voiau să intre din nou pe piaţa din România cu trei firme şi au cerut ASF dreptul de a emite şi RCA, au declarat surse din anchetă pentru Antena 3 CNN. Potrivit surselor citate, cele trei firme sunt Phoenix MGA cu acționar direct Euroins Bulgaria, BSS Insurance și AFES.