Pilotul avionului care a rămas fără o ușă în timpul zborului dă în judecată Boeing și cere 10 milioane $ pentru că a aruncat vina pe el

2 minute de citit Publicat la 11:49 08 Ian 2026 Modificat la 11:55 08 Ian 2026

Avionul Boeing 737 Max al Alaska Airlines a rămas fără o ușă în timpul zborului, în ianuarie 2024. Imagine de arhivă. Sursa foto: X

Căpitanul avionului Alaska Airlines care a pierdut un panou de ușă în timpul zborului dă în judecată Boeing, acuzând compania că a încercat să transforme piloții în „țapi ispășitori”. Avocații lui Brandon Fisher au depus procesul marțea trecută la o instanță din Oregon, solicitând despăgubiri de 10 milioane de dolari, potrivit Business Insider.

În ianuarie 2024, zborul 1282, cu 177 de persoane la bord, a decolat din Portland, cu destinația Ontario, California. La altitudinea de 16.000 de picioare, Boeing 737 Max a pierdut un panou de ușă, adică o placă care acoperă o ieșire de urgență dezactivată.

Piloții au declarat stare de urgență și au coborât sub 10.000 de picioare, astfel încât oxigenul să fie suficient pentru respirație normală.

„Fără eroismul căpitanului Fisher, rezultatul ar fi fost catastrofal”

„Fără eroismul căpitanului Fisher și impresionanta sa stăpânire de sine sub presiune, rezultatul ar fi fost catastrofal”, se arată în proces.

„În schimb, căpitanul Fisher și prim-locotenentul Emily Wiprud au efectuat o aterizare de urgență în siguranță, în ciuda condițiilor haotice din cockpit provocate de gaura uriașă de pe partea stângă a aeronavei.”

O anchetă a National Transportation Safety Board (NTSB) a constatat ulterior că avionul a părăsit fabrica Boeing cu lipsa unor șuruburi esențiale care ar fi fixat panoul de ușă.

Raportul menționa că fuselajul a sosit de la furnizorul Spirit AeroSystems cu nituri deteriorate. Lucrătorii Boeing au îndepărtat panoul pentru a le repara, dar nu au reinstalat șuruburile, a constatat NTSB. Această lucrare nu a fost documentată corespunzător, ceea ce a însemnat că nu a existat nicio inspecție care să fi putut observa lipsa șuruburilor.

Spirit AeroSystems este, de asemenea, menționată ca pârât în procesul lui Fisher. Boeing a finalizat achiziția majorității Spirit în decembrie, cu scopul de a integra operațiunile acesteia pentru a avea un control mai mare asupra lanțului său de aprovizionare.

„Declarațiile Boeing erau îndreptate către căpitanul Fisher”

Procesul lui Fisher afirmă că, în timp ce se apăra într-un proces colectiv legat de incident, Boeing a negat responsabilitatea, susținând că produsele sale au fost „întreținute necorespunzător sau utilizate greșit de persoane și/sau entități care nu aparțin Boeing.”

„Era clar că declarațiile Boeing erau îndreptate către căpitanul Fisher, în încercarea de a-l prezenta ca țap ispășitor pentru numeroasele eșecuri ale Boeing”, se arată în document.

Procesul mai spune că Fisher a suferit suferință emoțională ca urmare a acestui fapt. „Comentariile Boeing au agravat dramatic impactul care i-a schimbat viața căpitanului Fisher”, se adaugă.

Într-un memo intern consultat de Business Insider, trimis la scurt timp după incident, fostul CEO al diviziei de avioane comerciale Boeing, Stan Deal, le-a spus angajaților: „Îi felicităm pe piloții și membrii echipajului de cabină ai zborului Alaska Airlines 1282 pentru acțiunile lor care au permis aterizarea în siguranță a avionului.”

Boeing a refuzat să comenteze, invocând faptul că procesul este încă în desfășurare.

Un purtător de cuvânt Alaska Airlines a declarat: „Nu comentăm procesul, dar rămânem recunoscători echipajului nostru pentru curajul și rapiditatea cu care au acționat în timpul zborului 1282, asigurând siguranța tuturor pasagerilor.”