Percheziții în dosarul falimentului Euroins. Schema prin care a fost prejudiciată compania de asigurări

2 minute de citit Publicat la 08:22 26 Noi 2025 Modificat la 08:40 26 Noi 2025

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împreună cu polițiștii fac miercuri dimineață 14 percheziții în București și Târgu Mureș în dosarul falimentului firmei de asigurări Euroins România. FOTO captură video Antena 3 CNN

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împreună cu polițiștii fac miercuri dimineață 14 percheziții în București și Târgu Mureș în dosarul falimentului firmei de asigurări Euroins România din 2023, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Sunt vizate domiciliile celor care au condus Euroins România SA, dar şi mai multe firme care au legătură cu acționarii bulgari ai companiei. Conform primelor informații, prejudiciul este de aproximativ jumătate de miliard de euro.

Cercetările vizează infracţiunile de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, gestiune frauduloasă cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi prezentarea, cu rea-credinţă de date neadevărate privind condiţiile economice sau juridice ale societăţii ori ascunderea, cu rea-credinţă, în tot sau în parte, a unor asemenea date.

Percheziţiile au loc la domiciliile a 10 persoane fizice care au activat la nivelul conducerii superioare/executive a companiei de asigurări şi la sediile unor persoane juridice controlate în prezent de patronatul bulgar al societăţii.

Procurorii au constatat că acționarii și conducerea Euroins România ar fi folosit compania ca să scoată bani în beneficiul lor și în dauna asiguraților. Ar fi plătit abuziv mai puține despăgubiri decât li se cuvenea clienților, ar fi subevaluat rezervele de daune cu peste un miliard de lei și ar fi raportat date false către ASF, continuând să vândă masiv polițe RCA, deși știau că nu pot acoperi despăgubirile.

După ce ASF a constatat un deficit de capital de 2,19 miliarde lei, au încheiat un contract de reasigurare cu o firmă afiliată, cu clauze abuzive, prin care au transferat active de circa 1,56 miliarde lei către această firmă, potrivit procurorilor.

În paralel, între 2020 și 2023 au derulat împrumuturi și plăți în avans către entități afiliate, fără recuperarea sumelor, ceea ce a produs un prejudiciu suplimentar de peste 75 de milioane de lei companiei și, implicit, asiguraților.

Comunicatul transmis de Poliția Română:

"Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2020 - 2023, factorii decidenți de la nivelul patronatului bulgar (cu rol decizional major) ai unei companii de asigurări, în calitate de administratori scriptici/faptici ai firmei și cu sprijinul unor persoane de la nivelul conducerii superioare/executive, ar fi acționat constant, în exercitarea aceleiași rezoluții infracționale, pentru a decapitaliza societatea în cauză, reducând drastic disponibilitățile bănești și patrimoniul aflat la dispoziția acesteia.

Aceștia ar fi dezvoltat, coordonat, implementat, dispus și determinat un mecanism de desfășurare a activității de asigurare (pentru linia de activitate de asigurări auto obligatorii R.C.A.) ce ar fi afectat capacitatea financiară a societății, respectiv operațiuni financiare reglementate cu rea-credință prin clauze contractuale (prin care s-ar fi urmărit împotriva interesului societății și înlăturarea în caz de litigii a aplicabilității normelor române de drept procesual-material civil și implicit a protecției jurisdicției naționale) care, în contextul deteriorării indicatorilor de lichiditate și solvabilitate, ar fi vizat transferul de active/nerecuperarea unor importante sume de bani/obligațiuni reprezentând capitalul de lucru al societății.

Prin această modalitate ar fi fost prejudiciat masiv Fondul de Garantare a Asiguraților (F.G.A.), ducând și la afectarea gravă a stabilității pieței în domeniul asigurărilor R.C.A.

Prejudiciul în cauză se ridică la aproximativ 4.690.000 de euro și 1.623.041.926 de lei."