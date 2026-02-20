Antena 3 CNN a fost lider de audiență detașat pe acoperirea Consiliului pentru Pace de la Washington

sursa foto: Antena 3 CNN

Antena 3 CNN s-a poziționat drept lider clar pe nișa de știri în ziua Consiliului pentru Pace de la Washington, potrivit datelor oficiale de audiență, dominând atât publicul urban general, cât și cele mai valoroase segmente socio-demografice pentru piața media și comercială. Având cote de piață semnificativ peste concurență, în special în rândul publicului activ, educat și din segmentul premium 25–59 urban ABC, postul a fost principala sursă de informare pentru categoriile care dau tonul dinamicii economice și sociale, confirmându-și statutul de reper media în momentele-cheie ale agendei internaționale cu impact asupra scenei interne, cu edițiile speciale și interviurile exclusive realizate de reporterii și realizatorii Antena 3 CNN: Mihai Gâdea, Sabrina Preda, Sergiu Cora, Ana Maria Roman, Camelia Ureche, Cătălina Porumbel, Robert Kiss.

Conform datelor oficiale de audiență (interval 16:34–18:54), Antena 3 CNN a fost lider detașat pe nișa de știri, atât la nivelul întregului mediu urban, cât și pe cele mai relevante categorii socio-demografice pentru piață:

18+ urban AB & studii superioare: 14,4% market share – aproape dublu față de următorul competitor (8,4%)

18+ urban AB: 11,3% – un avantaj solid față de locul doi (7,2%)

18+ urban (total): 7,8% – Numărul 1!

Urban all: 7,2% – Numărul 1!

25–59 urban ABC (segment comercial premium): 6,7% – cea mai dinamică și relevantă categorie pentru clienții comerciali

25–59 urban (total): 4,9% – poziție de lider într-un segment esențial pentru analiza tendințelor sociale și economice

Aceste cifre confirmă faptul că Antena 3 CNN a fost principala sursă de informare pentru România activă , publicul 25–59 segmentul premium, persoanele cu studii superioare și liderii de opinie din mediul urban. Practic, categoriile care definesc dinamica economică și socială a țării au ales, în mod covârșitor, să urmărească Antena 3 CNN în momentele-cheie ale agendei internaționale cu implicații importante pentru politica internă.

Este cu atât mai relevant faptul că, în contextul unui eveniment internațional major, se reconfirmă încă o dată că, la nivelul întregului mediu urban din România, Antena 3 CNN este postul de referință, iar publicul fidel validează prin audiență încrederea și atașamentul față de brand în momentele decisive.

Această performanță nu este doar o victorie de audiență punctuală, ci o reconfirmare a poziționării strategice a postului ca reper principal de credibilitate și relevanță în spațiul media din România.