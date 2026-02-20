Doi polițiști de frontieră i-au cerut mită unui șofer bulgar cu Google Translate. Au mers cu el la bancomat să retragă banii

1 minut de citit Publicat la 10:01 20 Feb 2026 Modificat la 10:01 20 Feb 2026

Mașini la punctul de trecere a frontierei. Cei doi polițiști i-au cerut mită cu Google Translate șoferului bulgar. Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

Doi agenți ai Poliției de Frontieră Bihor au fost prinși de procurori după ce au luat mită de la un șofer bulgar pe care l-au amenințat că-l lasă fără permis.

Pentru a se înțelege cu șoferul, unul dintre polițiști a folosit o populară aplicație de traducere online.

El a fost reținut de anchetatori, iar colegul său este cercetat pentru complicitate.

"Doi agenți ai Poliției de Frontieră sunt cercetați pentru fapte de corupție, după ce ar fi cerut mită unui șofer bulgar.

Potrivit procurorilor, unul dintre agenții din cadrul Sectorului de Poliție de Frontieră Borș i-ar fi spus conducătorului auto că riscă o amendă contravențională de până la 2.00 de euro și suspendarea permisului pe o perioadă între 3 luni și un an.

Pentru a nu-l sancționa pe șofer, polițistul i-ar fi solicitat acestuia 250 de euro folosind o aplicație de traducere.

Polițiștii au mers cu autospeciala până la bancomatul de unde bulgarul a retras banii

Întrucât bulgarul a spus că nu are bani cash, agenții l-au însoțit cu autospeciala până la un bancomat, de unde șoferul a retras 600 de lei, pe care i-a înmânat polițiștilor.

După primirea banilor, cei doi agenți nu au mai luat nicio măsură împotriva șoferului, însă nu s-au bucurat prea mult timp de mita astfel încasată.

Unul dintre polițiști a fost reținut pentru 24 de ore, iar colegul său este cercetat pentru complicitate.

Ancheta este coordonată de procurorii anticorupție din Bihor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Județean", a relatat Paul Ciurari, corespondent Antena 3 CNN.