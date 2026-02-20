Un influencer american a fost reținut la București, după ce l-a bătut pe un tânăr de 20 de ani în timpul unui live pe net

Influencerul Adonis Live a fost reținut la București, după ce l-ar fi bătut pe un tânăr de 20 de ani FOTO: Facebook/ Adonis Live

Un influencer străin a fost reținut de polițiști, după ce l-ar fi lovit cu pumnul în față pe un tânăr în vârstă de 20 de ani, în timpul unei transmisiuni live pe o rețea socială, a anunțat, vineri, Poliția Capitalei.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că este vorba despre influencerul american Adonis Live.

DGPMB preciza, joi, că polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 1 au fost sesizați, în jurul orei 15:30, prin apel 112, și ulterior prin plângere, cu privire la faptul că un tânăr ar fi fost agresat fizic de către un altul, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 1.

Potrivit polițiștilor, la fața locului a fost identificat un tânăr, în vârstă de 20 de ani, care prezenta leziuni la nivelul feței, precum și un altul, cetățean străin, în vârstă de 33 de ani, bănuit de comiterea faptei. Un echipaj de prim-ajutor a acordat îngrijiri medicale persoanei vătămate, aceasta refuzând transportul la spital.

„Din primele verificări a reieșit faptul că, în jurul orei 14:00, în timp ce se afla în zona Piața Romană, tânărul în vârstă de 20 de ani ar fi fost contactat, prin intermediul unei platforme de socializare, de către bărbatul în vârstă de 33 de ani, fiind invitat să participe la o transmisiune video în direct. Ulterior, persoana vătămată s-ar fi deplasat în zona unui restaurant din Sectorul 1, unde l-ar fi întâlnit pe bărbatul în cauză, care realiza o transmisiune live pe rețelele sociale. În timpul transmisiunii, pe fondul unei discuții contradictorii, persoana vătămată ar fi fost lovită cu pumnul în zona feței”, precizează Poliția Capitalei.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, a informat DGPMB.