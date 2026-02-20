Un tânăr s-a cazat cu 5 bani pe noapte la un hotel de lux în Madrid. Cum a reușit să dea țeapa de 20.000 € și ce s-a întâmplat cu el

Tânărul ar fi trebuit să plătească cazări de 20.000 de euro în hotelul de lux FOTO: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Un spaniol în vârstă de 20 de ani a descoperit o breşă care i-a permis să modifice procesul de validare a plății pe o platformă online de călătorii foate cunoscută şi s-a cazat la un hotel de lux din Madrid timp de mai multe nopţi, cu doar un cent pe noapte, adică în jur de 5 bani. Prejudiciul este evaluat la peste 20.000 de euro, iar tânărul a fost arestat.

Tânărul hacker a găsit o problemă în sistemul de plată de pe o platformă pe internet, pentru sejururi în hoteluri de lux din Madrid. Poliția Națională Spaniolă a anunțat miercuri arestarea unui tânăr hacker care se cazase într-un hotel de lux din capitala iberică, plătind un cent pe noapte în loc de 1.000 de euro, relatează La Repubblica.

Potrivit unui purtător de cuvânt al forțelor de ordine, „...infractorul cibernetic” a selectat „opțiunea de plată prin intermediul unei platforme internaționale de plăți online foarte cunoscută” și apoi „ a modificat procesul de validare a tranzacției , reușind astfel să determine sistemul să autorizeze tranzacția după introducerea unui singur cent”.

Spaniolul în vârstă de 20 de ani, a cărui identitate este în prezent necunoscută, a fost arestat în timp ce se afla la un hotel de lux din Madrid (al cărui nume nu a fost, de asemenea, divulgat, la fel ca și numele platformei de călătorii) cu o rezervare de patru nopți pentru un total de 4.000 de euro , pentru care plătise 4 cenți, de 100.000 de ori mai puțin decât ar fi trebuit. Nu era prima dată când făcea asta, tânărul s-a cazat la hotel de mai multe ori, provocând „ pagube economice de peste 20.000 de euro ”, potrivit unui purtător de cuvânt al Poliției Naționale.

În plus hackerul spaniol a consumat și băuturi şi gustări din minibar fără să plătească pentru ele. Poliția națională a declarat că aceasta a fost „prima dată când a fost detectat acest modus operandi”.

Ancheta a început în urma unei plângeri depuse pe 2 februarie de o agenție de rezervări de turism. Pe site-ul agenţiei, tranzacția a fost înregistrată corect pentru suma integrală a sejurului, cu descrierea obișnuită a achiziției, „când, în realitate, plata efectivă a fost de doar un cent”.

„Neregula nu a fost detectată imediat”, a explicat poliția națională, „ci câteva zile mai târziu, când platforma de plăți a transferat suma efectiv plătită (un cent per rezervare) către compania fraudată.”