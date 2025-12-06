Alegeri locale parțiale în București: Campania s-a încheiat. Ce reguli trebuie să respecte candidații

Campania pentru Primăria Capitalei, începută pe 22 noiembrie, s-a încheiat sâmbătă. Foto: Getty images

Campania pentru Primăria Capitalei, începută pe 22 noiembrie, s-a încheiat sâmbătă, la ora 7:00, fiind interzisă din acest moment continuarea propagandei electorale.

Prin continuarea propagandei electorale după data încheierii campaniei se înţelege:

* afişarea, lansarea, plasarea, promovarea, publicarea, distribuirea şi/sau difuzarea de materiale publicitare politice/materiale de propagandă electorală de orice tip care se referă la alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti;

* difuzarea de mesaje electorale care se referă la alegerile locale parţiale în orice format;

* îndemnarea alegătorilor să voteze sau să nu voteze anumiţi candidaţi, sub orice formă.

După încheierea campaniei electorale, menţinerea conţinutului cu caracter electoral care a fost publicat pe durata campaniei pe pagini de internet şi pe platforme online de socializare şi care rămân afişate pe respectivele pagini sau aplicaţii, fără a fi promovate, nu constituie acţiune de continuare a propagandei electorale după încheierea campaniei electorale, cu excepţia versiunii respectivului material care a fost redistribuită ulterior încheierii campaniei, potrivit BEM.

Sâmbătă şi duminică, îndepărtarea materialelor publicitare politice/materialelor de propagandă electorală de orice tip din clădirea sediului secţiei de votare din municipiul Bucureşti şi de pe respectiva clădire se dispune de preşedintele Biroului electoral al secţiei de votare şi se duce la îndeplinire prin persoanele desemnate de primar, de îndată.

În perioada cuprinsă între momentul încheierii campaniei electorale şi până la încheierea votării, organizatorii evenimentelor de orice gen şi participanţii la acestea nu pot derula acţiuni de propagandă electorală.

Tot în această perioadă, transmiterea către utilizatori a mesajelor de tip text sau audio-video prin care se urmăreşte influenţarea opţiunii privind exercitarea dreptului de vot se califică drept o acţiune de continuare a propagandei electorale după încheierea campaniei.

Totodată, este interzisă acordarea sau formularea promisiunii de acordare a unor beneficii şi recompense de orice fel pentru participarea la vot sau pentru manifestarea unei anumite opţiuni de vot.

În perioada cuprinsă între momentul încheierii campaniei electorale şi momentul încheierii votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, prin orice mijloace.

În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votării.