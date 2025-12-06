Zile libere în ianuarie 2026. Ce sărbători legale sunt

1 minut de citit Publicat la 07:00 06 Dec 2025 Modificat la 07:00 06 Dec 2025

Zile libere în ianuarie 2026 FOTO: Getty Images

Anul viitor, angajații români vor avea în total 17 zile libere, 12 dintre acestea fiind în cursul săptămânii. Cele mai multe zile libere vor fi în ianuarie 2026 - cinci. Și elevii se vor bucura de mai multe libere decât în mod obișnuit, revenind la școală pe data de 7 ianuarie, la capătul unei vacanțe de iarnă de aproape 3 săptămâni.

În luna ianuarie 2026, doar una din zilele libere va pica în weekend, respectiv 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române.

Sărbători legale în ianuarie 2026. Angajații au 5 zile libere

Conform calendarului oficial aprobat de Guvern, salariații beneficiază de cinci zile nelucrătoare plătite în prima lună a anului. Iată care sunt ele și cum pică în calendar:

1 ianuarie (joi) – Anul Nou

2 ianuarie (vineri) – a doua zi după Anul Nou

6 ianuarie (marți) – Boboteaza

7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

Perioada 1-2 ianuarie creează automat un weekend prelungit de patru zile (de joi până duminică), adică o adevărată vacanță pentru angajați.

Pentru cei care lucrează în unităţi unde activitatea nu se întrerupe (spitale, poliţie, magazine non-stop), legea prevede compensare cu timp liber în următoarele 30 de zile sau spor la salariu.

Zile libere pentru elevi în luna ianuarie

Elevii și profesorii au parte de una dintre cele mai generoase vacanţe de iarnă din ultimii ani. Conform structurii anului şcolar 2025-2026 publicată de Ministerul Educaţiei:

- Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 (inclusiv)

- Cursurile se reiau joi, 8 ianuarie 2026

Practic, copiii sunt liberi timp de 19 zile consecutive, suprapunându-se perfect cu sărbătorile legale. Pe lângă weekendurile obişnuite și zilele de 1, 2, 6 și 7 ianuarie, elevii mai au liber și pe 24 ianuarie (sâmbătă), când se sărbătoreşte Unirea Principatelor.

Prin urmare, zilele libere din ianuarie 2026 le oferă angajaților timp suficient pentru o vacanță de iarnă în toată regula.